Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'i böyle görmediniz! Dans ederken fotoğrafını paylaştı
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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'i böyle görmediniz! Dans ederken fotoğrafını paylaştı

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'i böyle görmediniz! Dans ederken fotoğrafını paylaştı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakterine veda ederek hayranlarını büyük üzüntüye uğratan güzel oyuncu Yüsra Geyik, tatil yaptığı anlarda dans ederken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Arka Sokaklar dizisinin başladığı tarihten bu yana Zeliş karakterine can veren Yüsra Geyik, diziden ayrılık kararı almıştı. Geyik'in ardından yine dizinin eski oyuncuları arasında yer alan Onur Bay da projeden ayrıldı.

SOLUĞU TATİLDE ALDI

Yeni hedeflere yelken açmaya hazırlanan Yüsra Geyik, yorucu bir dönemin ardından soluğu tatilde aldı. Dans ederken pozlarını paylaşan Yüsra Geyik'e hayranları "aman Hüsnü Komiser görmesin" yorumları yaptı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

'Denedik/Yanıldık/Bitti' notuyla paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı. Geyik'in fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte Yüsra Geyik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'i böyle görmediniz! Dans ederken fotoğrafını paylaştı
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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