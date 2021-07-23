Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'i böyle görmediniz! Dans ederken fotoğrafını paylaştı

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakterine veda ederek hayranlarını büyük üzüntüye uğratan güzel oyuncu Yüsra Geyik, tatil yaptığı anlarda dans ederken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.