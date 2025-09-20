Arka Sokaklar Hüsnü öldü mü, Hüsnü Çoban, Özgür Ozan diziden ayrıldı mı?

Arka Sokaklar'ın son bölümünde yıllar önce hayatını kaybettiği sanılan Ali'nin yeniden ortaya çıkması ve Hüsnü'ye silah doğrultarak ateş etmesi büyük bir şok etkisi yarattı. Bu beklenmedik sahne sonrasında izleyiciler, Özgür Ozan'ın canlandırdığı Hüsnü karakterinin ölüp ölmeyeceğini ve oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağını sorgulamaya başladı.

ARKA SOKAKLAR HÜSNÜ ÖLDÜ MÜ, ÖLECEK Mİ? ÖZGÜR OZAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Hüsnü Çoban karakterinin kurşunlanarak yere yığılması, diziden ayrılıp ayrılmayacağı yönünde büyük merak uyandırdı. Seyirciler, "Hüsnü öldü mü, ölecek mi?" ve "Özgür Ozan diziden ayrılıyor mu?" sorularının yanıtını aramaya başladı.

ŞOK EDEN GELİŞME: ALİ GERİ DÖNDÜ, HÜSNÜ'YE ATEŞ ETTİ

Kanal D ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan Arka Sokaklar'da bu bölümde beklenmedik bir olay yaşandı. Yıllar önce hayatını kaybettiği sanılan Ali'nin aniden ortaya çıkması ve Hüsnü'ye silah doğrultarak ateş etmesi büyük bir şaşkınlık yarattı. Bu sahne sonrası dizinin sıkı takipçileri, Hüsnü'nün akıbetiyle ilgili gelişmeleri merakla beklemeye başladı.

HÜSNÜ ÇOBAN'IN DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Özgür Ozan'ın hayat verdiği Hüsnü Çoban karakterinin aldığı kurşunlar sonucu ölüp ölmediği veya diziden ayrılıp ayrılmayacağı henüz netleşmedi. Karakterin kaderi ve oyuncunun dizideki geleceği önümüzdeki bölümlerde belli olacak.