Arka Sokaklar Hüsnü diziden ayrılıyor mu? Hüsnü çıktı mı? Özgür Ozan Arka Sokaklar'dan çıktı mı?

Yıllardır televizyon ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Arka sokaklar dizisi hakkında Arka Sokaklar Hüsnü diziden ayrılıyor mu? Hüsnü çıktı mı? Özgür Ozan Arka Sokaklar'dan çıktı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Arka Sokaklar Hüsnü diziden ayrılıyor mu? Hüsnü çıktı mı? Özgür Ozan Arka Sokaklar'dan çıktı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2006 yılından bu yana Türk televizyonlarına damgasını vuran Arka Sokaklar dizis, hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

ARKA SOKAKLAR HÜSNÜ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kanal D'de 15 seneden bu yana ekrana gelen ve Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olma unvanını elinde bulunduran Arka Sokaklar dizisiyle ilgili bomba iddialar ortaya atıldı.

DİZİNİN BAŞINDAN BERİ EKRANDA

Pek çok ismin gelip geçtiği dizide rol alan ve 15 senedir seyircilerin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Özgür Ozan'ın yeni bir dizide rol alacağı ve Arka Sokaklar'dan ayrılacağı ileri sürüldü.

AŞK TAKTİKLERİ DİZİSİ

iddialara göre Ozan, yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri isimli yapımda rol alacak. Bu iddialar sonrasında ünlü oyuncunun gelecek sezon Arka Sokaklar dizisinde yer alıp almayacağı merak konusu oldu.