Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitiyor mu, sezon finali mi oluyor? Arka Sokaklar bitecek mi?

Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitiyor mu merak edildi. Bazı dizilerin sezon finalinin yapmasının ardından Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar da final mi yapacak yoksa sezon finali mi yapacak merak edildi. Peki, Arka Sokaklar bitiyor mu, bitecek mi? Arka Sokaklar final mi yapacak? Arka Sokaklar yeni sezonda devam edecek mi? Detaylar haberimizde.

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar final mi yapacak, sezon fnali mi oluyor merak edildi. Arka Sokaklar tamamen mi bitecek? Arka Sokaklar 16. sezon gelecek mi? Arka Sokaklar kaç sezondur devam ediyor? Arka Sokaklar kaçıncı sezon oldu? Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitiyor mu, sezon finali mi oluyor? Arka Sokaklar bitecek mi?

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arka Sokaklar her Cuma Kanal D'de saat 20:00 'da ekranlara geliyor.

ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Arka Sokkaklar 18 Haziran tarihinde sezon finali yapacak. 594. bölümüyle sezon arası verecek. Böylelikle dizi 15. sezonunu tamamlamış olacaktır. Gelecek sezon 16. sezonu ile ekranlara dönüş yapacak.

Kısacası Arka Sokaklar dizisi tamamen final olmayacak sadece sezon finali olacaktır. Dizi gelecek sezonda yayınlanmaya devam edecek.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 590. Bölümde ekip, zorlu bir rehine operasyonu düzenliyor!

Rıdvan'ın yakalanması üzerine örgüt elemanlarının, dağa yeni sempatizan kazandırma çalışmaları sürmektedir. Leyla adındaki bir genç kız, bu örgüt elemanlarına inanıp evinden kaçar. Leyla'nın babası Gaffar, deliye döner ve kızının bulunması uğruna masum bir genç kızı rehin alır.

Cemal, Selvi'nin yanında içtiği çaydan sonra bayılır. Selvi, Cemal'in baygın haldeki görüntülerini kaydeder. Ezgi büyük üzüntü içerisinde görüntüleri izler. Cemal, bu durumu Ezgi'ye ve ekibe açıklamaya çalışır.

Hüsnü'nün canı Giray Pamiroğlu cinayetinin kurcalanmasından yana sıkkındır. Savcı Faruk'un ise, olayın nefsi müdafaa olup olmadığı hakkında şüpheleri sürmektedir.

Ali ve Pınar arasındaki gerginlik devam etmektedir. Ali operasyonda yorulmaya, zorlanmaya başlar. Bir şeyim yok diye geçiştirir. Bahar ve Hakan'ın zoruyla acile gider ve pcr testide yaptırır. Test sonucu ne yazık ki pozitif çıkar. Oksijen seviyesi istenilen seviyede olmadığı için hastanede kalması gerekmektedir. Hastalığını Pınar'ın duymasını istemez. Rıza'da kararına saygı gösterir. Ali ile temasta olan tüm ekip ve ailesine test yapılır. Zeliha covid-19 haberi yapar. Haberi yaparken de Ali'ye yer verir. Haberlerde Ali'yi gören Pınar deliye döner. Soluğu doğru hastanede alır. Ali'nin durumu ağırlaşır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Rıza Soylu/Rıza Baba (Zafer Ergin), 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

Mesut Güneri (Şevket Çoruh), ekibe ilk gelen Özel Harekât kökenli komiserdir.

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

Ali Akdoğan (Alp Korkmaz), ekibe ilk katılan komiserlerdendir. Keskin nişancıdır.

Engin Balkan (İlker İnanoğlu), 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

Selin Demirci (Oya Okar), Daha önce Narkotik Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Bahar Ayan (Merve Oflaz), Komiser yardımcısıdır.

Cemal Şahin (Yiğitcan Ergin), Komiser yardımcısıdır.

Ezgi Vural (Ela Yörüklü), Komiser yardımcısıdır.

Arda Atik (Tunç Oğuz), Komiser yardımcısıdır.