Arka Sokaklar dizisinin oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı
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Arka Sokaklar dizisinin oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı

Arka Sokaklar dizisinin oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Arka Sokaklar dizisinin sevilen oyuncularından Boğaç Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla lenfomaya yakalandığını duyurdu. "Ayağa kalmkmak için elimden geleni yapacağım" diyen oyuncu, sevenlerinden dua istedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncularından Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı. Oyuncu kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"UZUN SÜRE EKRANDA OLAMAYACAĞIM"

Instagram hesabından paylaşım yapan 32 yaşındaki oyuncu "Sevgili dostlarım. Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki Lenfoma kanserine yakalandım uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza telefonlarınıza dönemezsem de affedin" ifadelerini kullandı.

Arka Sokaklar dizisinin oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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