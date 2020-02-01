Arka Sokaklar'da yeni aşk! Nadya ve Engin asansörde öpüştü
Dün akşam 540. yeni bölümüyle ekrana gelen Arka Sokaklar'da operasyon kapsamında yakınlaşan Nadya ve Engin birbirlerine olan aşkını açıklıyor. Nadya'nın oteline giden Engin, asansörde Nadya ile öpüşüyor.
Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar 540. son bölümüyle ekranlara geldi. Arka Sokaklar son bölümde, Engin ve Nadya, birbirlerine olan aşklarını öpüşerek gösterdi.
ASANSÖRDE ÖPÜŞTÜLER
Kanal D'de 14. sezonuyla ekranda olan Arka Sokaklar'ın 540. son bölümüne, Rıza Baba'nın ekibinden Engin'in, Nadya ile olan aşkı damga vurdu. Almanya'daki görevine geri çağrılan Nadya, İstanbul'daki son zamanlarını Engin ile birlikte geçirmek istedi. Nadya ve Engin, odaya çıktıkları sırada asansörde öpüştü.
NADYA'YA ÖNCE İŞKENCE YAPTI SONRA VURDU
Arka Sokaklar'ın 540. son bölüm finalinde ise Nadya, Abdülbaki tarafından vuruldu. Nadya, alışveriş için İstanbul sokaklarında olduğu sırada yanına yaklaşan Abdülbaki sırtına silahını dayadı. Amacı, Mesut'un bulunduğu gizli evin adresini öğrenmek olan Abdülbaki, Nadya'nı kaçırdı ve eski bir mekana götürdü. Nadya ise o anlarda Engin'i aradı. İşkence yaparak Mesut'un yerini öğrenmeye çalışan Abdülbaki, karşısında Rıza Baba ve ekibini buldu. Çatışma sırasında ise Abdülbaki, Nadya'yı vurdu ve kaçtı. Hastaneye kaldırılan ve Nadya ise Arka Sokaklar'ın yeni bölümde hayata dönüyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Arka Sokaklar'ın 7 Şubat Cuma akşamı ekrana gelecek olan 541. yeni bölümünde ise, Rıza Baba ve ekibi Nevres'in peşine düşüyor. Nevres ve Kurye, ekibin başına iş açmaya devam etmektedir. Nevres, eşi ve çocuğunu kaybettikten sonra eski terörist günlerine döner. Bombalı eylem hazırlığıyla İstanbul'a ders verme çabasına girer. Ekibimiz, bu eylemi öğrendikten sonra canlı bombayı etkisiz hale getirir. Nevres'in uyuyan terör hücrelerini harekete geçirdiğini öğrenen ekibimiz başka bir eylem olmaması için Nevres'in saklandığı villayı kuşatma altına alır. Şiddetli bir çatışmanın ardından villaya girmeyi başaran ekip üyelerinden bir tanesi Nevres'in kurduğu tuzağa doğru gider.
Haber Videosu: Arka Sokaklar'da yeni aşk! Nadya ve Engin asansörde öpüştü
-
amca fiyenç kiz boyle mi yapiliyoCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
UZAK ÇEKİM YAPAYDINIZDA TABUREYİDE GÖREYDİK. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Rezalet!!!!Bu dizilerin Turk insanina-Turk gencligine ne faydasi var?Ne faydasiiii varrrrrrrrrrrrr?Kim izin veriyor, neden izin veriliyor?Ya mafya dizisi ya da rezil acik sacik diziler.Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
-
Su ilker inanoglu sirf babasi sayesinde sifir yetenek olmasina ragmen senelerdir dizilerde oynuyo, torpilliye paso opusme sahnesi yaziyorlar.Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
-
ben aslında bu sahneyi 600. bölümde bekliyordum ama erken gelişti.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Reytingler, düşmüş anlaşılan. :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
ALLAH AŞKINA BU DİZİYİ KİM SEYREDİYO. SIRF ADAMIN BABASI FİLİM ŞİRKETİNİN SAHİBİ DİYE AYNI ŞEYLERİ TEKRARLAYIP DURUYO. ADAM ARTIK GERÇEK HAYATTA YAPAMADIĞINI ROL İCABI FİLME ALDIĞI OYUNCULARLA SEVİŞME SAHNELERİ DÜZENLİYO. PATRON BABA OLUNCA DİZİ İSTER SEYREDİLSİN İSTER SEYREDİLMESİN MECBUREN YAYINLAYIP DURUYOLARCevap Yaz Yayından Kaldır