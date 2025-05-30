Arka Sokaklar CANLI izleme linki var mı? 30 Mayıs Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 30 Mayıs Cuma akşamı 715'nci bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Kızın ölmedi!"

Ekip Mesut'un duruma endişelenirken Selin'e gelen "Kızın yaşıyor!" mesajı onu alt üst eder!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

kip, uyuşturucu çetesinin peşinde!

Oflaz Karatay Ayazlar mahallesinin eski usül kabadayısıdır. Kötü bir evlilik geçirmiş olan kızı Filiz ve gözbebeği olan torunu Elif'i himaye etmektedir.

Eski damadı Mirsad uyuşturucu çetesi için çalışmaktadır ve kızı Elif'i de kullanır. Ekibimiz uyuşturucu çetesinin peşine düşerken Mesut hiç beklemediği biriyle karşılaşacaktır. Cevher…

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

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