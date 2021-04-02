Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar KANAL D canlı izle! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar full HD canlı izle!

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip, Giray'dan gelen videoyu izlemektedir. Bu videoda Giray'ın, Selin'i boğduğu görüntüler vardır. Mesut ve ekip bu anları dehşet içinde izlemektedir. Hemen Giray'ın peşine düşen ekibimiz, Selin'in cansız bedenini bulmak için de seferber olur. Kameralardan Selin'in kaçırıldığı minibüs bulunur. Araç, bir yol kenarında yakılmıştır ve içinde bir kadın cesedi vardır. Aracın yakınlarında da sarı saçlar bulunur. Ekip, Giray'ın annesi Nevbahar'ı tutuklayarak emniyete getirmeye çalışırken istenmeyen bir olay gerçekleşir. Nevbahar, adamlarınca kurtarılmaya çalışıldığı sırada eline geçirdiği silahı Hüsnü'ye doğrultur. Hüsnü, ondan önce davranarak silahını ateşler. Nevbahar, orada can verir. Bunu öğrenen Giray intikam yeminleri eder ve ilk fırsatta Hüsnü'yü ağır yaralayacak bir hamle yapar.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Giray'ın, Zeliş'e verdiği zarar başta Çoban Ailesi olmak üzere ekibi derinden yaralıyor. Rıza Baba, tüm ekibi Giray ve Halis'in bulunması için seferber ediyor. Ekip, muhtemel adreslere baskınlar düzenliyor; fakat, Halis'in tuzaklarının içine düşüyor. Ekip, bombalı tuzaktan son anda kurtuluyor. Bu sırada Tekin, ablasının başına geleni kaldıramıyor ve tek başına hareket ediyor. Babasının silahını alarak Giray'ın peşine düşüyor. Kurduğu planı fark eden Giray, olay yerinde olan Zeliş'in bulunduğu arabayı kaçırmayı başarıyor. Zeliş, ikinci sefer sapık seri katil Giray'ın eline düşüyor.

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE (20.00)

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