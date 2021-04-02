Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar KANAL D canlı izle! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar full HD canlı izle!
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Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar KANAL D canlı izle! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar full HD canlı izle!

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar KANAL D canlı izle! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar full HD canlı izle!

Ekranları sevilen dizisi Arka Sokaklar bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Arka Sokaklar dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar KANAL D canlı izle! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Arka Sokaklar canlı izleme linki haberimizde.

Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti
Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti

Diziseverlerin merakla beklediği Arka Sokaklar bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Arka Sokaklar dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Arka Sokaklar canlı izle, Arka Sokaklar KANAL D canlı izle! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Arka Sokaklar canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip, Giray'dan gelen videoyu izlemektedir. Bu videoda Giray'ın, Selin'i boğduğu görüntüler vardır. Mesut ve ekip bu anları dehşet içinde izlemektedir. Hemen Giray'ın peşine düşen ekibimiz, Selin'in cansız bedenini bulmak için de seferber olur. Kameralardan Selin'in kaçırıldığı minibüs bulunur. Araç, bir yol kenarında yakılmıştır ve içinde bir kadın cesedi vardır. Aracın yakınlarında da sarı saçlar bulunur. Ekip, Giray'ın annesi Nevbahar'ı tutuklayarak emniyete getirmeye çalışırken istenmeyen bir olay gerçekleşir. Nevbahar, adamlarınca kurtarılmaya çalışıldığı sırada eline geçirdiği silahı Hüsnü'ye doğrultur. Hüsnü, ondan önce davranarak silahını ateşler. Nevbahar, orada can verir. Bunu öğrenen Giray intikam yeminleri eder ve ilk fırsatta Hüsnü'yü ağır yaralayacak bir hamle yapar.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Giray'ın, Zeliş'e verdiği zarar başta Çoban Ailesi olmak üzere ekibi derinden yaralıyor. Rıza Baba, tüm ekibi Giray ve Halis'in bulunması için seferber ediyor. Ekip, muhtemel adreslere baskınlar düzenliyor; fakat, Halis'in tuzaklarının içine düşüyor. Ekip, bombalı tuzaktan son anda kurtuluyor. Bu sırada Tekin, ablasının başına geleni kaldıramıyor ve tek başına hareket ediyor. Babasının silahını alarak Giray'ın peşine düşüyor. Kurduğu planı fark eden Giray, olay yerinde olan Zeliş'in bulunduğu arabayı kaçırmayı başarıyor. Zeliş, ikinci sefer sapık seri katil Giray'ın eline düşüyor.

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE (20.00)

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE!

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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