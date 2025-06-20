Arka Sokaklar CANLI izle! 20 Haziran Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm 717. BÖLÜM full HD canlı yayın izle!

Arka Sokaklar CANLI izle! 20 Haziran Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm 717. BÖLÜM full HD canlı yayın izle!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkıyor. Peki, Arka Sokaklar CANLI izleme linki var mı? KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 20 Haziran Cuma akşamı 717'nci bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selin'in kalbi durdu! Mesut için bir tarafta Selin, diğer tarafta küçük Ayşecan... Mesut, kızını kurtarmak uğruna sevdiği kadından vaz mı geçecek?

Arka Sokaklar CANLI izle! 20 Haziran Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm 717. BÖLÜM full HD canlı yayın izle!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cevher, Mesut'u ele geçirmiştir ve intikamını almak için Ayşecan'ı kullanır. Selin de Mesut'tan habersiz bebeğinin peşine düşmüştür. Diğer yandan Türkiye'de faaliyet gösteren Sırp menşeli yasa dışı örgüte çalışan Halis bir komplo sonucu öldürülür. Bu cinayette parmağı olan Cevher Mesut'u pis işlerine alet etmeye çalışır ve ona bir infaz emri verir.

Arka Sokaklar CANLI izle! 20 Haziran Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm 717. BÖLÜM full HD canlı yayın izle!

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Arka Sokaklar dizisini Kanal D ekranlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Bakanlık ifşa etti! Ünlü baharat markasında etiket oyunu

Ünlü baharat markasında skandal! Etikette var, içinde yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çuvalla para kazanacak! İşte Dusan Tadic'in yeni takımı

Çuvalla para kazanacak! İşte yeni takımı
İki takım arasında kalmıştı! Menajeri Muslera'nın yeni kulübünü açıkladı

İki takım arasında kalmıştı! Menajeri yeni kulübünü açıkladı
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın

İsrail orduya talimat verdi, Tahran'da binler aynı sloganı haykırdı
Mustafa Sarıgül Dursun Özbek'e seslendi: Bizimle dostluk maçı yapın

Dursun Özbek Mustafa Sarıgül'ün o teklifini kabul etti
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Görüntü Türkiye'den! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın

Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

Havalar ısınınca ortaya çıktı! İstanbul'da 7 ilçede görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.