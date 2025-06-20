Arka Sokaklar CANLI izle! 20 Haziran Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm 717. BÖLÜM full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 20 Haziran Cuma akşamı 717'nci bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selin'in kalbi durdu! Mesut için bir tarafta Selin, diğer tarafta küçük Ayşecan... Mesut, kızını kurtarmak uğruna sevdiği kadından vaz mı geçecek?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cevher, Mesut'u ele geçirmiştir ve intikamını almak için Ayşecan'ı kullanır. Selin de Mesut'tan habersiz bebeğinin peşine düşmüştür. Diğer yandan Türkiye'de faaliyet gösteren Sırp menşeli yasa dışı örgüte çalışan Halis bir komplo sonucu öldürülür. Bu cinayette parmağı olan Cevher Mesut'u pis işlerine alet etmeye çalışır ve ona bir infaz emri verir.

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Arka Sokaklar dizisini Kanal D ekranlarından izleyebilirsiniz.