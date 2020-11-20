Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Avukat Başak gerçek adı ne?

Arka Sokaklar dizisinde Engin Komiserin Avukat Sevgilisi Başak'ı canlandıran oyuncunun gerçek adı nedir? Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar dizisinde Engin Komiserin Avukat Sevgilisi Başak'ı canlandıran oyuncunun gerçek adı nedir? Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir?

ARKA SOKAKLAR AVUKAT BAŞAK KİMDİR?

Arka Sokaklar dizisinde Engin Komiserin Avukat Sevgilisi Başak'ı canlandıran oyuncunun gerçek adı Perihan Ünlücan. Şubatın 28' inde 1984 yılında İstanbul' da dünyaya gelmiştir. Aktris Kocaeli Üniversitesi fizik bölümünde okurken aktris ve oyunculuğa yönelmek istemiştir. Kendisi Kocaeli Üniversitesi Fizik bölümünden diplomasını almıştır. Oyuncu Gül Oğuz' un yardımı ile oyunculuk kariyerine başlayan aktris Perihan Ünlücan kariyerinin başlarında reklam filmlerinde iş alabilmiştir. Perihan Ünlücan dizilerde oynamış olsa da kendini meslekte çok fazla belli edememiştir ama oyuncunun şansı belki de Arka Sokaklar dizisi ile dönebilir ve kariyerinde bir parlama yaşayabilir.

PERİHAN ÜNLÜCAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kış Masalı(2009), Keskin Bıçak(2010), Karadayı(2012 ), Polis Akademisi Alaturka(2014), Hatıla Gönül(2015), Madımak: Carina' nın Günlüğü(2015), Kırlangıç Fırtınası(2017), Cingöz Recai(2017).