Arka Sokaklar Ali geri mi dönüyor?

Arka Sokaklar Ali geri mi dönüyor?
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Arka Sokaklar'ın yeni sezonu için geri sayım devam ederken, dizi kadrosunda izleyicileri heyecanlandıracak sürpriz bir gelişme yaşandı. Peki, Arka Sokaklar Ali geri mi dönüyor?

Sevilen karakterlerden Şevket Çoruh ve Oya Okar'ın ardından, bir başka unutulmaz isim daha geri dönüyor: Rıza Baba'nın damadı Ali Akdoğan karakterine hayat veren Alp Korkmaz yeniden kadroda yer alacak. Arka Sokaklar Ali geri mi dönüyor?

ARKA SOKAKLAR'DA SÜRPRİZ DÖNÜŞ

Arka Sokaklar'ın yeni sezonu için geri sayım devam ederken, dizi kadrosunda izleyicileri heyecanlandıracak sürpriz bir gelişme yaşandı. Sevilen karakterlerden Şevket Çoruh ve Oya Okar'ın ardından, bir başka unutulmaz isim daha geri dönüyor: Rıza Baba'nın damadı Ali Akdoğan karakterine hayat veren Alp Korkmaz yeniden kadroda yer alacak.

20. SEZONLA EKRANLARA DÖNÜYOR

"Arka Sokaklar", yeni yayın döneminde 20. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kulislerden gelen bilgilere göre dizinin yeni sezonunda eski kadrodan sürpriz bir ismin dönüşü gerçekleşecek. Bu gelişme, uzun süredir diziyi takip eden seyirciler için nostaljik ve heyecan verici bir atmosfer yaratacak

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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