Arka Sokaklar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Arka Sokaklar 718. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar 718. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cevher, Mesut'u ele geçirmiştir ve intikamını almak için Ayşecan'ı kullanır. Selin de Mesut'tan habersiz bebeğinin peşine düşmüştür. Diğer yandan Türkiye'de faaliyet gösteren Sırp menşeli yasa dışı örgüte çalışan Halis bir komplo sonucu öldürülür. Bu cinayette parmağı olan Cevher Mesut'u pis işlerine alet etmeye çalışır ve ona bir infaz emri verir.

ARKA SOKAKLAR 718. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar fragmanlarını Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

• Zafer Ergin

• RIZA SOYLU

• Özgür Ozan

• HÜSNÜ ÇOBAN

• İlker İnanoğlu

• ENGİN BALKAN

• Ozan Çobanoğlu

• HAKAN ÇINAR

• Özlem Çınar

• AYLİN AYDIN

• Hasan Denizyaran

• KADİR KORMAZ

• Oğuz Peçe

• EMRE GÜRBÜZ

• Sinem Reyhan Kıroğlu

• BİRCE YAMAN

• Cansu Fırıncı

• ÜNAL KALAFAT

• Tunç Oğuz

• ARDA ATİK

• Ali Haydar Çataltepe

• ALPER GÜNDÜZ

• Ece Aydemir

• CANSU TOPRAK

• Gizem Terzi

• SİNEM ÖZDEMİR

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selin'in kalbi durdu! Mesut için bir tarafta Selin, diğer tarafta küçük Ayşecan... Mesut, kızını kurtarmak uğruna sevdiği kadından vaz mı geçecek?