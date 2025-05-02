Arka Sokaklar 712. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Arka Sokaklar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Arka Sokaklar 712. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar 712. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Hoş geldin!"

Rıza Baba'nın vicdan azabı devam ediyor. Ekibe yeni katılan Gökçe'den cezalandırıcı niteliğinde aksiyon dolu anlar!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hale isminde bir kadın vahşice bir cinayete kurban gider. Bu olaydan sonra cinayete tanıklık eden herkes teker teker öldürülür. Bu seri cinayetleri keskin bir nişancı işlemektedir. Durumu gün ışığına çıkarmaya çalışan ekibimizin başına ise hiç beklenmedik bir olay gelecektir. Keskin nişancı cinayet tanıklarından birini öldürmeye çalışırken Aylin Komiser vurulur. Yaşam mücadelesini kaybeden Aylin Komiser bundan böyle ekibimizin kalplerinde yaşayacaktır.

ARKA SOKAKLAR 712. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 712. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz. Arka Sokaklarfragmanlarını Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.