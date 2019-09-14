Arka Sokaklar 523. yeni bölüm fragmanı yayında! Arka Sokaklar 522. Son bölüm izle!

14.09.2019 08:50

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 14. Sezonu ilk bölümü (522. Bölüm) ile dün akşam ekrana geldi. Kanal D'de yayınlanan son bölümden sonra Arka Sokaklar 523. Yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. Son bölümde heyecan yine dorukta idi. Mesut Komiser, bacağından aldığı yara nedeniyle malulen emekli olmak zorunda kalıyor. Fakat bu Salih'i ele geçirmek için Rıza Baba ile yaptıkları bir tuzaktır. Sonunda Salih yakayı ele veriyor. Fragmanda Mesut'un dönüşü ekibe büyük sürpriz olurken, beklenmedik bir gelişme daha yaşanıyor. Hastanede Salih yüzünden büyük bir çatışma çıkıyor! Çatışma esnasında tüm ekip Salih'i korumak isterken onun ölüm haberini alır.

ARKA SOKAKLAR 522. SON BÖLÜM İZLE

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

13 Eylül 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 522. Bölümde ekip Mesut'un intikamını almak için Salih'in peşine düştüler. Mesut yoğun bakıma alınır. Ekip Mesut'un eskisi gibi yürüyemeyeceğini öğrenmiştir. Mesut'ta kendine geldiği zaman bacağındaki hissizliği fark eder ve büyük bir yıkım yaşar. Selin de perişan haldedir.

Salih'in eski eşi Seray uyuşturucu almak için torbacıya gittiği sırada yakalanır ve sorguya alınır. Torbacı Adem, Salih'le ilgili bilgi verir. Ekip Mesut'u bu duruma sokan adamı bulmak ve cezasını vermek için her şeyi yapmaya hazırdır. Hüsnü faytoncu kılığında, Büyükada'da Salih'in peşine düşer. Metin Asiye'yle beraber Almanya'ya yerleşmeye karar verir. Çoban ailesi çok üzülür bu duruma.

Mesut'un mesleğine devam etmesi artık çok zordur. Rıza Baba, Mesut'u çalışıp kendini işe yarar hissetmesi, toparlanmasına yardımcı olması amacıyla bir çay bahçesine götürür. Buranın işletmesini Mesut yapacaktır. Mekanın adı da "Gazinin Yeri" konur. Mesut yeni mesleğiyle hayata tutunmaya çalışır. Ancak Selin'i kendinden uzak tutmak ister. Selin ise bu duruma çok kırılmaktadır.