Arka Sokaklar 522. yeni bölüm fragmanı ve özeti: Arka Sokaklar 14. sezon başlıyor!

13.09.2019 14:55

Arka Sokaklar 522. yeni bölümü ile bu akşam Kanal D ekranlarında hayranları ile buluşacak. 14 sezonu başlayacak olan Arka Sokaklar, yeni sezonda izleyicileri maceradan maceraya sürükleyecek. Sezon finalinde vurulan Mesut Komiserin son hali arkadaşlarını ve izleyicileri derinden etkileyecek. Arka Sokaklar 522. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti haberimizde.

522. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Geçtiğimiz sezonun finalinde Volkan'ın şehit düşmesi ve Mesut'un vurulması ekibi yıkmıştı. Yeni sezon bu acıların içinde başlıyor. Mesut vurulduktan sonra ameliyata alınıyor. Ameliyat sonrası bacakları ile ilgili yaşanan sıkıntıdan dolayı sevdiği meslekten uzak kalıyor. Bu durumu kaldıramayan Mesut içine kapanıyor ve Selin ile ekipten uzak bir yaşamın içine giriyor. Selin'in eli ayağını bağlayan bu durumu ekibi de çaresiz bırakıyor.

Vurulduktan sonra bacaklarından problem yaşayan Mesut'un sinirleri daha da bozuluyor. Selin'e karşı olan davranışları da bu durumdan etkileniyor. Mesut, Salih ile karşı karşıya geliyor.

Ekip ise, her zamanki gibi İstanbul sokaklarında adalet için mücadele etmeye devam ediyor!

YENİ SEZON KADROSUNDA KİMLER VAR?

Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu Usta (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla) ve Merve Oflaz'ın (Bahar).

Diziye yeni sezonda katılan oyuncular ise Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü ve Gamze Topuz.

DİZİDEN AYRILANLAR

Sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Arka Sokaklar dizisinde 13 sezondur dizide yer alan Metin Çoban karakterine hayat veren Furkan Göksel diziden ayrıldı. Göksel'in ayrılık haberinin ardından 9 sezondur Rıza Baba'nın kızını oynayan İpek Yaylacıoğlu da diziye veda etti.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'n 13. sezon finalinde ekip uyuşturucu baronu Nejat'ın bulunduğu adrese gider. Polisleri fark eden Nejat ve adamları arasında çatışma çıktı. Nejat bu karmaşada kaçmayı başardı. Volkan onu görür ve peşine takıldı. Kovalamaca sırasında Nejat'ı kaybetti. Nejat, saklandığı yerden kalktı ve sırtı dönük olan Volkan'ı vurdu. Sevdiği adamı kanlar içinde bulan Hande yıkıldı. Volkan hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. Ancak Volkan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.