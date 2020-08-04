Arjantin ve Şili'deki Kovid-19 vakaları
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Arjantin ve Şili'deki Kovid-19 vakaları

BUENOS Arjantin'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 166 kişi hayatını kaybetti.

Arjantin ve Şili'deki Kovid-19 vakaları
04.08.2020 03:01 | Son Güncelleme: 04.08.2020 03:04

BUENOS Arjantin'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 166 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 166 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 813'e, vaka sayısı da 4 bin 824 artarak 206 bin 743'e yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek ölü sayısı kayda geçti.

Yeni vakaların 3 bin 158'i Buenos Aires eyaletinde, 1051'i Buenos Aires Özerk Şehri'nde görüldü.

Nüfusun yoğun olduğu ve salgından en çok etkilenen Buenos Aires eyaleti 125 bin 114 vaka, 2 bin 80 ölüm, başkent Buenos Aires Özerk Şehri de 62 bin 698 vaka, 1297 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de, 20 Mart'ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina, ülkenin büyük çoğunluğunda, virüsün toplum içinde yayılma göstermediği yerlerde kaldırılmıştı.

Karantinanın kaldırıldığı yerlerde sosyal mesafe kuralı uygulanırken salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve çevresinde ise hafifletilmesine rağmen karantina 16 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Son günlerde vakaların hızla artışına sebep gösterilen ev ziyaretleri ülke çapında yasaklanmıştı.

Şili

Şili'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 99 artarak 9 bin 707'ye, virüs görülenlerin sayısı da 1762 artarak 361 bin 493'e çıktı.

Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 258 bin 080 vaka ve 7 bin 700 ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı 333 bin 976, hastanede tedavi görenlerin sayısı 1419, durumu kritik olanların sayısı ise 235 olarak açıklandı.

Dünyada en çok vakanın görüldüğü 8'inci ülke Şili'de salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 697 bin 558 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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