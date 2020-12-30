Arjantin Senatosu kürtaja izin veren yasayı onayladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Arjantin Senatosu kürtaja izin veren yasayı onayladı

30.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:10
Arjantin Senatosu kürtaja izin veren yasayı onayladı

BUENOS Arjantin'de Senato, 12 saat süren oturumun ardından kürtajı yasallaştıran yasayı kabul etti.

BUENOS Arjantin'de Senato, 12 saat süren oturumun ardından kürtajı yasallaştıran yasayı kabul etti.

Senatonun 38 üyesi lehte oy kullanırken, 29'u yasaya karşı çıktı, bir üye çekimser kaldı.

Arjantin Ulusal Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde 11 Aralık'ta onaylanan yasanın, Senato tarafından kabul edilmesi, Devlet Başkanı Alberto Fernandez yasaya destek verdiğinden bu konudaki son adım olarak görülüyordu.

Yasanın Senatoda kabul edilmesi, Arjantin'deki kadın hareketi için zafer şeklinde nitelendirildi.

Arjantin, Devlet Başkanı Fernandez'in onaylaması halinde Latin Amerika'da kürtaja izin veren ilk büyük ülke olacak.

Yasa, hamileliğin 14. haftasına kadar kürtaj yapılmasına olanak tanıyor.

Arjantin'de uzun süredir kadın hakları aktivistleri kürtajın yasallaştırılmasını istiyordu.

Arjantin'de mevcut yasalar çerçevesinde kürtaj yaptıran kadınlar cezalandırılıyor. Sadece tecavüz sonucu olması veya annenin sağlığını tehlikeye atması durumunda gebeliğin sonlandırılmasına izin veriliyor.

Arjantin'de sık sık tartışma konusu olan kürtaja izin verilmesini, sağ görüşlü kesimler "soykırım" ve "cinayet" olarak nitelerken, feministler ve sol görüşlüler bunun yasal bir hak olduğunu savunuyor.

Arjantin Senatosunda kürtajın yasallaşmasını kapsayan yasa tartışılırken, Kongre binasının önünde bu tasarıyı destekleyen ve karşı çıkan binlerce kişi gösteri düzenlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Yaşar Güler Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Berk Oktay Coşkun Sabah Eser Yenenler Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Okan Buruk Fatih Terim Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Erkek Maltepe Kocaeli Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arjantin Senatosu kürtaja izin veren yasayı onayladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 12:11:02. #1.15#
title