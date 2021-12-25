Arjantin'deki orman yangınlarında 3 bin 900 hektarlık alan kül oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arjantin'deki orman yangınlarında 3 bin 900 hektarlık alan kül oldu

Arjantin'deki orman yangınlarında 3 bin 900 hektarlık alan kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arjantin'de haftalardır devam eden orman yangınlarında 3 bin 900 hektarlık alan küle döndü.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

Arjantin'de haftalardır devam eden orman yangınlarında 3 bin 900 hektarlık alan küle döndü.

Arjantin'in güneyindeki Patagonia bölgesinde bu ayın başlarında farklı noktalarda çıkan orman yangınları haftalardır kontrol altına alınamadı. Arjantin Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Chubut, Neuquen ve Rio Negro eyaletlerinde farklı noktalarda devam eden orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiği aktarıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına yüzlerce itfaiyecinin katıldığı belirtilerek, itfaiyecilere helikopterler ve yangın söndürme uçaklarının destek verdiği açıklandı. Yüksek sıcaklıklar, kuru hava ve rüzgarın da etkisiyle yangının kontrol altına alınmasının zorlaştığı belirtildi. Yerel yetkililer, söz konusu yangınlarda 3 bin 900 hektar ormanlık alanın küle döndüğünü ve yangının ilerlemeye devam ettiğini açıkladı.

Arjantin Ulusal Meteoroloji Servisi ise, bölgede etkili olan kuru ve sıcak hava koşullarının rüzgarla birlikte önümüzdeki günlerde de devam edeceği uyarısında bulundu. - BUENOS AIRES

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title