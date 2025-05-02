Arjantin'de deprem mi oldu, şiddeti kaç? Arantin depremde ölen var mı?

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Arjantin'in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Arjantin'de deprem mi oldu? Arantin depremde ölen var mı?

ARJANTİN'DE DEPREM Mİ OLDU?

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Arjantin'in güneyinde 7.1 ve 7.4 büyüklüğünde çifte deprem meydana geldiğini duyurdu.

7.4 büyüklüğündeki depremin, Ushuaia şehrine 219 kilometre uzaklıkta ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi

Depremin ardından Şili kıyılarının "tehlikeli" tsunami dalgaları riski altında olduğu uyarısında bulunuldu.

ABD Tsunami Uyarı Merkezleri, Drake Geçidi'nde meydana gelen depremin merkez üssünden 300 kilometre uzaklıkta bu dalgaların oluşabileceğini söyledi.

Şili'nin afet ajansı Magallanes kıyı bölgesinde yaşayanlara bölgeyi tahliye etmelerini söyledi.

AFAD da depremi sosyal medyadan duyurdu ve "Güney Amerika açıklarında Drake Boğazı'nda uluslararası ajanslardan alınan ilk bilgilere göre M 7.4 büyüklüğünde bir #deprem meydana geldi" açıklamasını yaptı.