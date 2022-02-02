BUENOS AIRES - Arjantin'de binlerce kişi yargı reformu talebiyle protesto düzenledi

Arjantin'de binlerce kişi, yargı reformu talebiyle Yüksek Mahkeme üyelerini protesto etmek için gösteri yaptı.

Başkent Buenos Aires'te hükümete, özellikle de Devlet Başkan Yardımcısı Cristina Kirchner'a yakın çevrelerin çağrısıyla Adalet Sarayı önünde toplanan kalabalık, "yargının demokratikleşmesi" talebiyle protesto düzenledi.

Sendikalar, sosyal organizasyonlar, hukukçular ve Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez hükümetine yakın çevreler, düzenledikleri gösteride yeni yargı reformu istedi, Yüksek Mahkeme üyelerinin siyasi davrandığını ve yargının ülkedeki bazı kesimleri bastırmak için kullanıldığını savundu.

Protestonun öncülerinden, 29 Numaralı Sözlü Ceza Mahkemesi yargıcı Juan Maria Ramos Padilla, Adalet Sarayı önünde yaptığı konuşmada, yargının bir adalet hizmeti haline gelmesi ve Arjantin halkının çıkarlarının dışındaki çıkarların korunması için kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Öte yandan, muhalefet Yüksek Mahkeme karşıtı gösteri yapılmasını eleştirdi.

Buenos Aires Özerk Şehri Hükümet Şefi Horacio Rodriguez Larreta, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yargının bağımsızlığına dikkati çekerek, "Hükümetin çıkarları doğrultusunda hareket etmeyen yargıçlara yönelik sistematik saldırısı sona ermeli." ifadesini kullandı.

Muhalefet yanlılarının da "Adaleti savunmak" başlığıyla 3 Şubat'ta bir gösteri düzenlemesi bekleniyor.