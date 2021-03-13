Arızaya giden elektrik arıza ekipleri karda mahsur kaldı
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Arızaya giden elektrik arıza ekipleri karda mahsur kaldı

13.03.2021 14:40 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:51
Arızaya giden elektrik arıza ekipleri karda mahsur kaldı

Ordu'nun Kumru ilçesinde, yüksek kesimli yaylada yaşanan elektrik arızasına müdahale etmek için yola çıkan elektrik arıza ekipleri mahsur kaldı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde, yüksek kesimli yaylada yaşanan elektrik arızasına müdahale etmek için yola çıkan elektrik arıza ekipleri mahsur kaldı. Ekipler, belediye tarafından açılan yolda ilerleyerek, arızaya müdahale etti.

Ordu'nun yüksek kesimli Kayabaşı ve Ericek Yaylası'nda etkili kar yağışı nedeniyle oluşan elektrik arızasına müdahale etmek isteyen Kumru ilçesindeki YEDAŞ ekipleri, kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Elektrik akımının bir süre verilemediği yaylalarda vatandaşların mağdur olmaması adına yola çıkan ekipler, Kayabaşı Mahallesi bölgesinde mahsur kaldı. Bir süre çabalayan ekiplerin aracı kara gömülünce belediye ekiplerine bilgi verildi.

Bir süre sonra olay yerine ulaşan iş makinesi yarımıyla açılan yolda ilerleyen YEDAŞ ekipleri, greyderin arkasından ilerleyerek arızaya müdahale etti, yeniden trafolara elektrik verilmesini sağladı. - ORDU

Arızaya giden elektrik arıza ekipleri karda mahsur kaldı
Arızaya giden elektrik arıza ekipleri karda mahsur kaldı
Arızaya giden elektrik arıza ekipleri karda mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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