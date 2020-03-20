Arızalanan otobüs duvara çarparak durabildi
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Pamukkale, Denizli, Aktepe, 3. Sayfa

Arızalanan otobüs duvara çarparak durabildi

Denizli'de arıza yaptıktan sonra frenleri boşalan otobüs kendi kendine harekete ederek duvara çarparak durabildi.

20.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:07
Arızalanan otobüs duvara çarparak durabildi

Denizli'de arıza yaptıktan sonra frenleri boşalan otobüs kendi kendine harekete ederek duvara çarparak durabildi. Otobüsün o esnada boş olması ise olası facianın önüne geçti.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi 2390 sokakta meydana geldi. M.K., idaresinde bulunan 20 BL 273 plakalı otobüs seferini tamamlamak üzereyken motor kısmından gelen dumanı fark etmesi üzerine aracı park ederek servis istedi. Bu sırada otobüsün frenlerinin boşalması üzerine araç bir anda geri geri gitmeye başladı. Otobüsü durdurmaya çalışan M.K.'nin çabaları boşa çıkınca araç duvara çarparak durabildi. Otobüste yolcuların bulunmaması ise olası bir faciayı önledi. Kaza sonrası çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle şoka giren sürücü M.K.'yi sağlık ekipleri Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen servis ekipleri aracın kaldırılması için gerekli önlemleri aldıktan sonra kaza yapan otobüs bir başka otobüs yardımı ile çekilerek götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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