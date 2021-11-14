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Arızalanan aracı tamir eden 2 kişi, otomobilin çarpmasıyla yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Haberler | Güncel
Arızalanan aracı tamir eden 2 kişi, otomobilin çarpmasıyla yaralandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, arızalanan otomobili yol kenarında tamir etmeye çalışan 2 kişiye otomobil çarptı.

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, arızalanan otomobili yol kenarında tamir etmeye çalışan 2 kişiye otomobil çarptı. Yaralılar tedaviye alındı.

Kaza, gece saatlerinde, D-100 kara yolu Beylikbağı mevkisinde meydana geldi. İsmail Kurt, idaresindeki 06 RKR 98 plakalı otomobil arızalanınca yol kenarına park etti. İsmail Kurt ve yanındaki arkadaşı Alaaddin Ardahan, aracın motor bölümündeki arızayı gidermeye çalışırken yolda arkadan gelen Hasan Öztürk idaresindeki 34 PU 8772 plakalı otomobilin çarpmasıyla yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil ekipleri geldi. Yaralanan 2 kişi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.Otomobilin sürücüsü Hasan Öztürk, olay yerinde polise verdiği ifadesinde, D-100 kara yolunda ilerlerken reflektör veya benzeri uyarıcı levha konulmadığı için yola yakın bir yere park edilmiş aracı son anda fark ettiğini, o an yapacak bir şeyinin olmadığını ve kazanın meydana geldiğini belirtti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Arızalanan aracı tamir eden 2 kişi, otomobilin çarpmasıyla yaralandı

Arızalanan aracı tamir eden 2 kişi, otomobilin çarpmasıyla yaralandı

Arızalanan aracı tamir eden 2 kişi, otomobilin çarpmasıyla yaralandı

Arızalanan aracı tamir eden 2 kişi, otomobilin çarpmasıyla yaralandı

Arızalanan aracı tamir eden 2 kişi, otomobilin çarpmasıyla yaralandı

Arızalanan aracı tamir eden 2 kişi, otomobilin çarpmasıyla yaralandı

Arızalanan aracı tamir eden 2 kişi, otomobilin çarpmasıyla yaralandı

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Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Son Dakika Haberleri

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