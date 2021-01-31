Arıza yeni bölüm canlı izle | 31 Ocak 2021 Arıza yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu? Arıza hangi kanalda?

SHOW TV'nin sevilen dizilerinden olan Arıza, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Arıza, yen bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Arıza yeni bölümde neler olacak? Arıza son bölüm de neler oldu? Arıza yeni bölüm izleme linki! Arıza 19. son bölüm izleme linki!

Arıza yeni bölümde izleyicileri tekrar ekrana bağlayacak. İşte, Arıza yeni bölüm izleme linki! Arıza 19. bölüm tek parça izlemek için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz. Arıza yeni bölüm canlı izle | 31 Ocak 2021 Arıza yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu? Arıza hangi kanalda?

ARIZA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali Rıza ile Halide'nin baş başa tatile gittikleri tanıtımda ikili romantik dakikalar yaşıyor. Ali Rıza ve Burak'ın karşı karşıya olduğu anlar dikkat çekerken İhtiyatr'ın sağ kolu Safir'in, Ali Rıza'ya vereceği görev merak konusu oldu.

SHOW TV'DE CANLI YAYINLANAN ARIZA SON BÖLÜM TAMAMI İZLE!

Arıza 20. bölüm izle linki ile diziyi takip edebilirsiniz. Show TV'de yayınlanan dizinin tamamının bitmesiyle birlikte son bölüm izle seçeneği için buraya tıklayınız.

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Burak, babasının kendisini kurtarmak için yaptığı plan sayesinde paçayı sıyıracağını düşünürken karşısında Ali Rıza'yı bulmuştur. Ali Rıza bu sefer Burak'tan intikamını alacak ve onu öldürecektir. Ancak Murat, kardeşini kurtarmak için Haşmet'in karşısına çıkıp yeni bir anlaşma yapınca; Ali Rıza'nın Burak'ı öldürme planı suya düşer.

Haşmet ve Halide ailelerinin katilinin kim olduğuna dair önemli bir bilgi edinirler ve öğrendiklerinden sonra büyük bir acı yaşarlar. Bu acı Haşmet için yeni bir savaşın fitilini ateşler; artık hedefte Fuat Ersoylu vardır.

ARIZA OYUNCULARI KİMLERDİR?