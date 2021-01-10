Arıza yeni bölüm 17. bölümde neler olacak? Arıza önceki bölümde 16. bölümde neler oldu?
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Arıza yeni bölüm 17. bölümde neler olacak? Arıza önceki bölümde 16. bölümde neler oldu?

10.01.2021 18:26 | Son Güncelleme: 10.01.2021 18:29
Arıza yeni bölüm 17. bölümde neler olacak? Arıza önceki bölümde 16. bölümde neler oldu?

Arıza dizisi kendi izleyici kitlesini oluşturmuş oldukça dikkat çeken yapımlar arasında yerini alıyor. Peki, Arıza yeni bölüm 17. bölümde neler olacak? Arıza önceki bölümde 16. bölümde neler oldu?

Arıza Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın başrollerini paylaştığı oldukça sevilen bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça dikkat çeken ve başarılı bir hikaye örgüsüne sahip Arıza Dizisinin yeni bölüm 17. bölümde neler olacak? Arıza önceki bölümde 16. bölümde neler oldu?

Arıza yeni bölüm 17. bölümde neler olacak? Arıza önceki bölümde 16. bölümde neler oldu?

ARIZA 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haşmet ve Halide ailelerinin katilinin kim olduğuna dair önemli bir bilgi edinirler ve öğrendiklerinden sonra büyük bir acı yaşarlar. Burak babasının kendisini kurtarmak için yaptığı plan sayesinde paçayı sıyıracağını düşünürken karşısında Ali Rıza'yı bulmuştur. Ali Rıza bu sefer Burak'tan intikamını alacak ve onu öldürecektir. ...

ARIZA 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seyircileri derinden etkileyen tanıtımda Halide'nin Ali Rıza'ya söylediği etkileyici sözler dikkat çekiyor. İkilinin duygusal anları ekranlara gelirken, Ali Rıza'yı karşısında gören Halide'nin tepkisi ise neler olacağına dair büyük merak uyandırıyor.

Halide ve Burak'ın yolda olduğu anların dikkat çektiği tanıtımda Fuat'ın Halide'yi rehin aldığı öğreniliyor. Taksi durağında yaşanan büyük patlama korku dolu anlara sahne olurken, babasından Halide'nin işini bitirmesi için emir alan Burak'ın ne yapacağı şimdiden merak konusu oluyor.

Arıza yeni bölüm 17. bölümde neler olacak? Arıza önceki bölümde 16. bölümde neler oldu?
Arıza yeni bölüm 17. bölümde neler olacak? Arıza önceki bölümde 16. bölümde neler oldu?
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