Arıza: Rukiye kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Rukiye karakterini canlandıran Yeşim Gül kimdir?

Yeşim Gül'ün de kadrosunda yer aldığı Arıza dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Arıza: Rukiye Altay kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Rukiye Altay karakterini canlandıran Yeşim Gülkimdir? İşte detaylar haberimizde...

ARIZA: RUKİYE ALTAY GERÇEK ADI NEDİR?

Arıza dizisinde Rukiye Altay karakterini "Yeşim Gül " canlandırıyor. Yeşim Gül'ün dizideki karakterinin adı "Rukiye Altay"dır.

ARIZA: RUKİYE ALTAY KARAKTERİ KİMDİR?

Rukiye Düzce doğumlu, dört çocuk annesi dul bir kadındır. Çerkez'dir. Dimdik duran, dimdik bakan, heybetli ve vakur duruşuyla etkileyici bir görüntüsü vardır. Sağlık Meslek Lisesi mezunudur. Devlet Demir Yollarında çalışan rahmetli kocası, aslında devletin istihbarat birimlerinden birinde çalışırken, ilk karısı ve iki çocuğu öldürülmüş, bunun üzerine Mehmet Emin, kuralları çiğneyerek katilleri vurmuştur. Bu olaydan sonra istifa eden Mehmet Emin Bey, toparlanmak için ata toprağı Düzce'ye gider, 2 yıl sonra Rukiye ile evlenir ve İstanbul'a taşınırılar. Rukiye fakir fukaranın yardımına koşar, iğneci gibi para almaz ve mahallenin saygısını kazanır. Ailesine ve içlerindeki cevhere inanan Rukiye'nin en büyük yanlışı, değişime direnmesidir. Oysa hayat değişmektedir. İlk dalgayı, Nihan'ın vurulmasıyla yaşar. Kızının cenazesinde Emine'ye tutunur ama yalpalamaz. Gözyaşları akar ama bağırmaz, … Her şeye neden olan o kız, Halide, geldiğinde, onu kovmaz, ama elini vermez. Vakur, acılı ve ön yargılıdır. Rukiye, Allah'a yakarırken, "özlerini hatırlat Ya Rab" diye dua eder. İnanır ki, sudaki söğüt, bedendeki kalp çürümez"

YEŞİM GÜL KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Tam adı: Yeşim Gül Akşar. 27 Mayıs 1966, Ankara doğumlu.Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir. Ünlü tiyatro oyuncusu olarak tanıdığımız Yeşim Gül, sinema, televizyon ve seslendirme alanında da kariyerini sürdürmektedir. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmaktadır.

DİZİLER

Arıza/ 2020

Yüzleşme/ 2019

Dolunay/ 2017

Cesur Yürek/ 2016

Aşk Yalanı Sever/ 2016

Dila Hanım/ 2012

Ömre Bedel/ 2009

Bizim Evin Halleri/ 2000

FİLMLER

Bizi Hatırla/ 2018

Sizi Seviyorum/ 2009

Kıskanmak/ 2009

Gökten Üç Elma Düştü/ 2008