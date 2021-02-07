Arıza: Muzaffer kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Muzaffer karakterini canlandıran Murat Daltaban kimdir?
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Arıza: Muzaffer kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Muzaffer karakterini canlandıran Murat Daltaban kimdir?

07.02.2021 19:02 | Son Güncelleme: 07.02.2021 19:05
Arıza: Muzaffer kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Muzaffer karakterini canlandıran Murat Daltaban kimdir?

Show TV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Arıza dizisi büyük bir beğeni topluyor. Arıza oyuncuları merak ediliyor. Arıza: Muzaffer kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Muzaffer karakterini canlandıran Murat Daltaban kimdir?

Murat Daltaban'ın da kadrosunda yer aldığı Arıza dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Arıza: Muzaffer Cura kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Muzaffer Cura karakterini canlandıran Murat Daltaban kimdir? İşte detaylar haberimizde...

ARIZA: MUZAFFER CURA GERÇEK ADI NEDİR?

Arıza dizisinde Muzaffer Cura karakterini "Murat Daltaban" canlandırıyor. Murat Daltabandizideki karakterinin adı "Muzaffer Cura"dır.

ARIZA: MUZAFFER CURA KARAKTERİ

Muzaffer 50'li yaşlarının başlarında kurt bir istihbaratçıdır. Paravan olarak müze müdürlüğü görevi yürütmektedir. Onun için asıl olan devletin bekasıdır! Bu uğurda kendi canı dahil feda etmeyeceği hiçbir şey, hiç kimse yoktur. Mehmet Emin ağabeyinin oğlu Ali Rıza'yı kalpten sever. Nihan'ın ölümünden sonra Ali Rıza'nın girdiği yolu tasvip etmese de, bir müddet sonra Ali Rıza'dan faydalanabileceğini fark edecektir.

Ali Rıza'yı zamanla değiştirecek, bir devlet adamı titizliğinde hareket etmesini sağlayacaktır Muzaffer, ancak bu kanlı suç şebekesi ile mücadele ederken Muzaffer de değişecektir.

MURAT DALTABAN KİMDİR?

Murat İsmail Rauf Daltaban 1966 yılında Ankara'da doğan Türk oyuncu ve tiyatro yönetmeni. ODTÜ Maden Mühendisliği'nde okudu. 1992'de Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalıştı. In-yer-face akımı oyunlarını Türkçe olarak ilk kez sergileyen DOT'un kurucularındandır.

DİZİLER

Arıza/ 2020

Kardeş Çocukları/ 2019

Kördüğüm/ 2016

Poyraz Karayel/ 2015 – 2017

Eski Hikayeler/ 2013 – 2014

Şubat/ 2013

Ağır Roman/ 2012

Fatmagül'ün Suçu Ne?/ 2010 – 2012

Hicran Yarası/ 2009 – 2010

Menekşe İle Halil/ 2007

Hırsız Polis/ 2005

Kınalı Kar/ 2002

FİLMLER

Pars: Kiraz Operasyonu/ 2006

Yürek Çığlığı/ 2004

Salkım Hanım Taneleri/ 1999

Cumhuriyet/ 1998

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