Arıza ilk bölümde neler oldu? Arıza 2. bölüm fragmanı | Arıza 1. bölüm özeti Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın başrollerini paylaştığı Arıza dizisinin ilk bölümü izleyiciyle buluştu. Arıza 1. bölüm özetinde neler yer alıyor? Arıza ilk bölümde neler oldu? Arıza 2. bölüm fragmanı

Eylül ayı itibari ile başlayan dizi sezonuna bir yenisi daha eklendi: A.Rıza.

Arıza dizisi ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

ARIZA İLK BÖLÜMDE NELER OLDU? ARIZA 1. BÖLÜM ÖZETİ

Kulaksız mahallesinde taksici Ali Rıza Altay'ın evi telaşlıdır. Ali Rıza ertesi gün kız kardeşi Nihan'ı evlendiriyordur. Nihan'ın ikizi Mert de tezkeresini alıp gece gelir. Tüm bu telaşın arasında Ali Rıza ekmek parası için direksiyon sallamaya devam ediyordur. Diğer yandan Halide Gürkan ise babası Haşmet Gürkan'ın 70. yaş günü sebebiyle Fuat Ersoylu tarafından verilen görkemli davete katılır. Bu davet esnasında Fuat Ersoylu'nun oğlu Burak, Halide'ye evlenme teklif eder ama Halide kabul etmez. Burak'la çıkan tartışma sonunda Halide daveti terk eder ve o sırada orada bulunan Rıza'nın taksisine biner. Peşinden gelen Burak, onu taksiden almaya kalkınca, Ali Rıza müdahale eder ve kavga çıkar. Burak hayatının ilk tokadını Ali Rıza'dan yer. Burak bunu unutmaz ve daha sonra Rıza'nın kız kardeşinin düğününü basar. Halide de olacakları tahmin ederek düğüne gelmiştir. Ancak işler kontrolden çıkar. Ve o geceden sonra bir daha hiçbir şey ne Ali Rıza ne de Halide için eskisi gibi olur.

ARIZA OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Akdeniz, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

ARIZA 2. BÖLÜM FRAGMANI

1. bölümü yoğun ilgi gören dizinin pek çok kısmı sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. 2. bölümüyle pazar akşamı yeniden izleyiciyle buluşması beklenen dizinin fragmanı henüz paylaşılmadı.