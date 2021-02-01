Arıza İhtiyar kim? Arıza İhtiyarı canlandıran Nursel Köse kimdir?

Arıza dizisinde yeni gördüğümüz ihtiyar karakteri merak edildi. Arıza İhtiyar kim? Arıza İhtiyar amacı nedir? Yaklaşık 2 haftadan beri Arıza dizisi hakkında en merakla araştırılan sorulardan biri olan Arıza İhtiyar kimdir? sorusu nihayetinde yanıtlandı. Arıza İhtiyarı canlandıran Nursel Köse kimdir?

Arıza dizisinde yer alan ihtiyar karakterinin geçtiğimiz haftalarda kim olduğu merak ediliyordu. Haşmet Gürkan'ın eşini ve çocuklarını öldürten kişi olduğunu öğrendiğimiz ihtiyar karakteri hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Arıza İhtiyar kim? Arıza İhtiyarı canlandıran Nursel Köse kimdir?

ARIZA İHTİYAR KİMDİR?

İhtiyar karakterini canlandıran kişinin Nursel Köse olduğunu gördük.

NURSEL KÖSE KİMDİR?

Nursel Köse 29 Mart 1961 Malatya doğumludur. Almanya'da Mimarlık okuyan Nursel Köse orada tiyatroya dair pek çok işe imza attı. Nursel Köse Almanya'da kadınlardan oluşan DieBodenkosmetikerinnen (Yer Kozmetikçileri) adında bir kabare kurdu. Festivallerinden ödüllü oyuncularından olan Nursel Köse pek çok dizi ve filmde yer aldı.

Yer Aldığı Diziler;

SOKO Köln

Sessiz gece

Köprü

Kavak Yelleri

Kartallar Yüksek Uçar

Die Familienanwältin

Kalpsiz Adam

Tatort

Großstadtrevier

Mordkommission Istanbul

Kış Masalı

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