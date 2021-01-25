Arıza dizisine bomba transfer! Nursel Köse kadroya dahil oldu

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizleri arasında yer alan Arıza'ya yeni bir isim dahil oldu. Paramparça dizisindeki başarılı oyunculuk performansıyla hafızalarda yer edinen Nursel Köse, Arıza kadrosuna dahil oldu.

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın rol aldığı Show TV'de ekrana gelen Arıza dizisi kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.

Son olarak Dilberay'ın hayat hikâyesinin anlatıldığı filmde rol alan başarılı oyuncu Nursel Köse, Arıza dizisinin kadrosuna dahil oldu kadrosuna katıldı.

NURSEL KÖSE KİMDİR?

29 Mart 1961 tarihinde Malatya'da doğan Nursel Köse, Köln Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. Öğrencilik döneminde radyo tiyatrolarında yazar olarak görev aldı, çocuk ve yetişkinlere yönelik olarak Almanya'da çeşitli tiyatro oyunlarını organize etti. Daha sonraları yine aynı ülkede kadınlardan oluşan bir kabare grubu kurdu. Grubun adı 'Die Bodenkosmetikerinnen' yani 'Yer Kozmetikçileri' idi.

1992-2007 yıllarında kadar tüm Almanya'ya ve Almanca konuşulan ülkelere turneler yaptı. 2009 sezonunda SAKM/ İstanbul'da "Bacemdeki Ayı" adlı oyunda baş rol oynadı.

Nursel Köse'nin televizyonla tanışması 2004 senesinde oldu. O sene SOKO Köln adında bir dizide yer aldı. Kış Masalı, Kötü Yol, Paramparça gibi yerli dizilerle kariyerine devam etti.

2007 yapımı "Yaşamın Kıyısında" filmi ile adını tüm dünyaya duyurdu. Senaryosunu Fatih Akın'ın yazdığı filmde Nurgül Yeşilçay, Baki Davrak, Patrycia Ziolkowska, Tuncel Kurtiz, Hanna Schygulla ile birlikte oynarken En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı. 2007 Münster Film Festvali'nde jüride yer aldı ve onur konuğu oldu. San Franciso'da yapılan Berlin Beyond Film Festivali'nde onur konuğu oldu.

Nursel Köse son olarak, Star TV'de yayınlanan Avlu dizisinde Kudret Öztürk karakterini canlandırdı.