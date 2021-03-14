Arıza dizisi nerede çekiliyor? Arıza hangi ilde, ilçede, mahallede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı?

Ekranların sevilen dizisi Arıza'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Arızadizisi nerede çekiliyor? Arıza hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Arıza dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arıza taksi durağı nerede bulunuyor? Tüm cevaplar haberimizde.

Show TV'nin sevilen dizisi Arıza'nın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Arıza nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Arıza nerede? Arıza taksi durağı nerede? Hangi şehirde bulunuyor?

ARIZA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Arıza dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılmaktadır. Dizi çekimleri İstanbul'un farklı ilçelerinde yapılıyor. Arıza dizisinin çekimlerinin yapıldığı başlıca yerler Üsküdar, Beykoz gibi ilçelerdir. Daha çok dizi buralarda çekilmektedir. Fakat bunun yanı sıra Ortaköy, Çamlıca tepesi gibi bölgelerde de dizi çekimleri yapıldığı bilinmektedir. Arıza dizisindeki mahalle çekimleri Beykoz ilçesinde bulunan dizi-film platosu bölgesinde çekilmektedir.

ARIZA DİZİSİ TAKSİ DURAĞI NEREDE?

Dizideki taksi durağı İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunmaktadır.

ARIZA HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arıza dizisi her hafta Pazar günü saat 20:00 'da Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

ARIZA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Akdeniz, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.