Arıza canlı izle! Show TV Arıza 26. yeni bölüm canlı izle! Arıza yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu?
Ekranların sevilen dizisi Arıza bugün Show TV'de başlıyor. Arıza canlı izle! Arıza son bölüm canlı izleme linki! Arıza Show TV 26. yeni bölüm canlı izle! Arıza yeni bölümde neler olacak?
Arıza yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci : Arıza 27. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazar akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Arıza yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.
ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Arıza 25. Bölümünde Zorlu rakibini yenen Ali Rıza; Selim'e ulaşarak Balaban'ın ailesi ve kendi babası hakkında yeni bilgiler öğrenir. Mithat, Balaban, Burak ve Murat'ın oluşturduğu ittifak ise yeni bir plan yaparak, Haşmet ve Ali Rıza'yı dize getirmeyi hedefler. Haşmet'in Ali Rıza'ya kırgın olduğunu bilen İhtiyar, Haşmet'i karşısına alır ve büyük sırrını açıklar, 'Ali Rıza benim oğlum' der.
ARIZA 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Arıza dizisinin 27. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.
ARIZA OYUNCULARI KİMLERDİR?
Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Akdeniz, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.
ARIZA 26. BÖLÜMDE NE OLACAK? NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Arıza 26. bölümde birbirinden heyecanlı sahneler yer alıyor. Arıza 26. bölüm bugün 14 Mart Pazar günü 20:00 'da Show TV'de yayınlanacak.
ARIZA OYUNCU KADROSU
Tolga Sarıtaş, Ali Rıza Altay
Ayça Ayşin Turan, Halide Gürkan
Ahmet Mümtaz Taylan, Haşmet Gürkan
Olgun Toker, Burak Ersoylu
Murat Daltaban, Muzaffer Cura
Dilara Aksüyek, Füsun Keskin
Yeşim Salkım, Melek Tekinoğlu
Hazal Benli, Derya Tekinoğlu
Ali Rıza Kubilay, Mithat Tekinoğlu
Ramazan Akcan,Ramço
Cavit Çetin Güner, Murat Ersoylu
Ali Seçkiner Alıcı, Hasan Kırbaş
Yağız Can Konyalı, Mert Altay
Yeşim Gül, Rukiye Altay
Cankat Aydos, Ferit
Ergun Kuyucu - Sabri (Haşmet'in adamı)
Muharrem Özcan-Safir (İhtiyar'ın adamı)
Nursel Köse- İhtiyar (yer altını yöneten kişi, ve Ali Rıza'nın gerçek annesi.)
Rüzgar Aksoy -Balaban