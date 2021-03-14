Arıza canlı izle! Show TV Arıza 26. yeni bölüm canlı izle! Arıza yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu?

Arıza yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci : Arıza 27. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazar akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Arıza yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

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ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arıza 25. Bölümünde Zorlu rakibini yenen Ali Rıza; Selim'e ulaşarak Balaban'ın ailesi ve kendi babası hakkında yeni bilgiler öğrenir. Mithat, Balaban, Burak ve Murat'ın oluşturduğu ittifak ise yeni bir plan yaparak, Haşmet ve Ali Rıza'yı dize getirmeyi hedefler. Haşmet'in Ali Rıza'ya kırgın olduğunu bilen İhtiyar, Haşmet'i karşısına alır ve büyük sırrını açıklar, 'Ali Rıza benim oğlum' der.

ARIZA 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza dizisinin 27. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

ARIZA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Akdeniz, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

ARIZA 26. BÖLÜMDE NE OLACAK? NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arıza 26. bölümde birbirinden heyecanlı sahneler yer alıyor. Arıza 26. bölüm bugün 14 Mart Pazar günü 20:00 'da Show TV'de yayınlanacak.

ARIZA OYUNCU KADROSU

Tolga Sarıtaş, Ali Rıza Altay

Ayça Ayşin Turan, Halide Gürkan

Ahmet Mümtaz Taylan, Haşmet Gürkan

Olgun Toker, Burak Ersoylu

Murat Daltaban, Muzaffer Cura

Dilara Aksüyek, Füsun Keskin

Yeşim Salkım, Melek Tekinoğlu

Hazal Benli, Derya Tekinoğlu

Ali Rıza Kubilay, Mithat Tekinoğlu

Ramazan Akcan,Ramço

Cavit Çetin Güner, Murat Ersoylu

Ali Seçkiner Alıcı, Hasan Kırbaş

Yağız Can Konyalı, Mert Altay

Yeşim Gül, Rukiye Altay

Cankat Aydos, Ferit

Ergun Kuyucu - Sabri (Haşmet'in adamı)

Muharrem Özcan-Safir (İhtiyar'ın adamı)

Nursel Köse- İhtiyar (yer altını yöneten kişi, ve Ali Rıza'nın gerçek annesi.)

Rüzgar Aksoy -Balaban