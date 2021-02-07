Arıza: Burak kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Burak karakterini canlandıran Olgun Toker kimdir?
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Arıza: Burak kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Burak karakterini canlandıran Olgun Toker kimdir?

07.02.2021 19:27 | Son Güncelleme: 07.02.2021 19:31
Arıza: Burak kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Burak karakterini canlandıran Olgun Toker kimdir?

Show TV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Arıza dizisi büyük bir beğeni topluyor. Arıza oyuncuları merak ediliyor. Arıza: Burak kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Burak karakterini canlandıran Olgun Toker kimdir?

Olgun Toker'in başrollerinde olduğu Arıza dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Arıza: Burak Ersoylu kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Burak Ersoylu karakterini canlandıran Olgun Toker kimdir? İşte detaylar haberimizde...

ARIZA: BURAK ERSOYLU GERÇEK ADI NEDİR?

Arıza dizisinde Burak Ersoylu karakterini "Olgun Toker" canlandırıyor. Olgun Toker dizideki karakterinin adı "Burak Ersoylu"dır.

ARIZA: BURAK ERSOYLU KARAKTERİ

Burak Ersoylu, suç dünyasının kralı, Fuat Ersoylu'nun ikinci oğlu ve veliahtıdır. Babası henüz bugünkü ihtişamlı Fuat Ersoylu değil, Haşmet Gürkan'ın "yanında" emir kuludur. Burak'ın kaderini babasının Haşmet Gürkan olmak hırsı belirler. Annelerinin depresyona ve sonra kansere dönüşen derdi de bu hırsın bedelidir. Burak'ta anne sütünün, sevgi ve şefkatinin eksikliği, koskocaman bir boşluk yaratmıştır. Bu boşlukla Burak, zamanla psikopat ve saplantılı bir karaktere dönüşür. Bu saplantının adı Haşmet Gürkan'ın kızı Halide'dir.

Fuat Ersoylu, Halide'nin ailesini katlettiğinde, Burak Halide'yi sağ bırakmış, ondan ilk kez bir şey alabilmek için kolyesini koparıp almış, ve bunu sır gibi saklamıştır. Halide'ye kaşı duyduğu şeye aşk dese de Burak, aşkı tanımayacak kadar hissizdir ve çok zekidir. Zekasının ve yeteneklerinin düşmanı ise yine kendi öfkesi ve narsisizmidir. İstediği her şeye sahip olmaya alışmış, suç krallığının varisi, Burak Ersoylu, Halide'nin onu kesin olarak reddetmesiyle egosunda açılan "yarayla" büyük hatalar yapacak, kendisine A.Rıza diye bir düşman yaratacak ve o düşmanın başını ezmek için, babasının bile sonunda yarattığından korkacağı bir canavara dönüşecektir…

OLGUN TOKER KİMDİR?

Olgun Toker, 12 Mart 1986 Mersin doğumludur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında Saklı Hayatlar filmi ile yaşamış; Kurtuluş Son Durak, Hükümet Kadın ve Küçük Esnaf sinema filmlerinde rol almıştır. Televizyonlarla ilk tanışması ise Son dizisi ile olmuş; Benim Adım Gültepe, Karadayı, Şeref Meselesi ve Hayat Şarkısı dizilerinde rol almıştır. En son Bir Aile Hikayesi dizisinde rol almıştır.

OYNADIĞI DİZİLER

Arıza/ 2020

Bir Aile Hikayesi/ 2019

Dip/ 2018

Hayat Sırları/ 2017

Hayat Şarkısı/ 2016 – 2017

Tatlı Küçük Yalancılar/ 2015

Benim Adım Gültepe/ 2014

Şeref Meselesi/ 2014

Karadayı/ 2012 – 2014

Son/ 2012

FİLMLER

Yol Arkadaşım 2/ 2018

Benim Babam Bir Melek/ 2017

Küçük Esnaf/ 2016

Düğün Dernek/ 2013

Hükümet Kadın/ 2012

Kurtuluş Son Durak/ 2011

Bir Ses Böler Geceyi/ 2011

Saklı Hayatlar/ 2010

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