Arıza: Ali Rıza kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Ali Rıza (Arıza) karakterini canlandıran Tolga Sarıtaş kimdir?

Show TV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Arıza dizisi büyük bir beğeni topluyor. Arıza oyuncuları merak ediliyor. Arıza: Ali Rıza kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Ali Rıza karakterini canlandıran Tolga Sarıtaş kimdir?

Tolga Sarıtaş'ın başrollerinde olduğu Arıza dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Arıza: Ali Rıza Altay kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Ali Rıza karakterini canlandıran Tolga Sarıtaş kimdir? İşte detaylar haberimizde...

ARIZA: ALİ RIZA ALTAY GERÇEK ADI NEDİR?

Arıza dizisinde Ali Rıza karakterini "Tolga Sarıtaş" canlandırıyor. Tolga Sarıtaş dizideki karakterinin adı "Ali Rıza Altay"dur.

ARIZA: ALİ RIZA ALTAY KARAKTERİ

Ali Rıza Altay, İstanbul'un mahalle kültürünü yitirmemiş semtinde ailesiyle yaşayan bir taksi şoförüdür. Rahmetli babasından kalma, iki katlı ahşap evlerinde kız kardeşi Nihan ve annesi Rukiye ile birlikte yaşar. Babası Mehmet Emin Bey'in erken ölümüyle birlikte, Ali Rıza, üniversite hayaline veda etmiş, ailenin geçim yükünü sırtlanmıştır. Mecbur kaldığında girdiği ufak tefek kavgalardan "façası" vardır ama hiçbir zaman beli silahlı kabadayılardan olmaya heves etmemiştir. Onun umursadığı Thametelerin şiarıdır: "Uğrunda savaşılacak iki şey vardır: Evimiz, şerefimiz". Ali Rıza, bu şiarla, ailesine gözü gibi bakmış, şimdi de evlat gibi sevdiği kız kardeşi Nihan'ını, can dostu Ferit'le evlendirmeye hazırlanıyordur. Ama bu günlerde, Ali Rıza'nın savunmasız bir müşterisini (Halide) zorla taksisinden indirmek isteyenlere karşı koymasıyla başlayan olaylar, Ali Rıza'nın küçük ve sıradan dünyasını tuzla buz eder. Ali Rıza, sıradan bir taksi şoförlüğünden, İstanbul'un en büyük suç krallığının tahtına yükseleceği zorunlu yolculuğuna böylece çıkar. Bundan sonra da Ali Rıza değil, "ARIZA" olarak anılacaktır…

ARIZA TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

30 Mayıs 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Sivaslı olan sanatçı, Halil Akkanat Lisesi'nden mezun oldu. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra ilgisi tamamen oyunculuğa yönelen Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda tiyatro sahnelerinde yer aldı. Sadece oyunculukla yetinmeyerek müzik gruplarıyla birlikte baterist ve gitarist olarak sahne aldı. Birkaç dizi ve filmden sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı "Şehzade Cihangir" karakteriyle Türk seyircisinin beğenisini kazandı. Güneşin Kızları dizisinde "Ali Mertoğlu" karakterini canlandırdı. 20 Ocak 2017'de vizyona giren Kötü Çocuk filminde "Meriç Tuna" karakterini canlandırdı. Ayrıca, 2017-2019 yıllarında Söz dizisinde "Yavuz Karasu" karakterini canlardırdı. Son olarak ''Ferhat ile Şirin'' dizisinde ''Ferhat'' karakterini canlandırdı.

OYNADIĞI DİZİLER

Arıza/ 2020

Ferhat İle Şirin/ 2019

Söz/ 2017 – 2019

Büyük Sürgün Kafkasya/ 2015

Güneşin Kızları/ 2015 – 2016

Benim Adım Gültepe/ 2014

Muhteşem Yüzyıl/ 2013 – 2014

20 Dakika/ 2013

Öyle Bir Geçer Zaman Ki/ 2013

Arka Sokaklar/ 2012

Sen de Gitme/ 2011

FİLMLER

Kötü Çocuk/ 2017

Kaledeki Yalnızlık/ 2011

Bahtı Kara/ 2009

ARIZA KONUSU NEDİR?

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı "Arıza"nın kadrosunda; Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağızcan Konyalı ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.