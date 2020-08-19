Arıza 1. Tanıtım | Eylül'de Show TV'de Başlıyor! Show TV'nin yeni dizisi, yapımına O3 Medya'nın imza attığı, başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı, "Arıza" nın oyuncu kadrosunda;

Show TV'nin yeni dizisi, yapımına O3 Medya'nın imza attığı, başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı, "Arıza" nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Duygu Akdeniz, Sıla Gözüm, Gökay Müftüoğlu, Burak Demir ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

"Arıza" nefes kesen hikayesi, sürükleyici temposu ve güçlü isimleri ile çok yakında Show TV'de!

Kaynak: DailyMotion.com