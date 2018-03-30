Arifiye Kyk Yurdu'nda Cami Açılışı Yapıldı

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Sakarya İl Müdürlüğüne bağlı Muhammed Fatih Safitürk Yurdu'nda inşaatı tamamlanan cami ibadete açıldı.

KYK Sakarya İl Müdürü Arif Özsoy, yaptığı açıklamada, camiyi yurtlarına ve bulundukları mahalleye kazandıran hayırsever Kamil Engin Yeşil'e teşekkür etti. Yüce Allah Tevbe suresinin 18. ayetinde, "Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.' şeklinde buyurduğunu aktaran Özsoy, "Camimizin mübarek ramazan ayı öncesi ibadete açılmasına katkıda bulunanlara çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun." dedi. Açılışa, Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı, Akyazı Kaymakamı Mehmet Fatih Çiçekli, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, eski AK Parti Milletvekili Ali İnci, İl Müftü Vekili Yunus Acar, daire müdürleri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. 800 kişinin aynı anda namaz kılabileceği camide, dışardan gelen mahalleli de ibadet edebilecek.