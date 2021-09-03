Arif Verimli'den "Müge Anlı sözünüzü bilerek kesmez" mesajına olay yanıt
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Arif Verimli'den "Müge Anlı sözünüzü bilerek kesmez" mesajına olay yanıt

Arif Verimli'den 'Müge Anlı sözünüzü bilerek kesmez' mesajına olay yanıt
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz sezon "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programından ayrılan Prof. Dr. Arif Verimli'nin "Müge Anlı asla sözünüzü bilerek kesmez" diyen bir takipçisine verdiği yanıt olay oldu. Verimli, "Gayet isteyerek oldu. Bir anda tepki vermedim. Bu bir birikimdi, sevgiler" cevabını verdi.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının psikiyatristi olarak bilinen Prof. Dr. Arif Verimli, geçtiğimiz sezon sürpriz bir şekilde programa veda ederek sevenlerini şaşırtmıştı. Ayrılma sebebini kişisel hassasiyetlerine dayandıran Verimli, daha sonra program arkadaşı Prof. Dr. Şevki Sözen'le yaşadığı tartışma sonucu ayrılık kararı aldığını belirtmişti.

"MÜGE ANLI, BİLEREK SÖZÜNÜZÜ KESMEZ"

Prof. Dr. Arif Verimli, ayrılığıyla ilgili bir takipçisine verdiği yanıtla tekrar gündeme geldi. Verimli'nin paylaşımının altına bırakılan mesajda "İsteyerek olmamıştır, hocam. Rahmi Bey olsun, Şevki Bey olsun, isteyerek olmamıştır. Mügeciğimin asla sözünüzü keseceğini düşünmüyorum. İnşallah bir araya gelirsiniz." denildi.

"GAYET İSTEYEREK OLDU"

Verimli'nin bu mesaja verdiği yanıt ise "Gayet isteyerek oldu. Bir anda tepki vermedim bu bir birikimdi, sevgiler" oldu.

Arif Verimli'den 'Müge Anlı sözünüzü bilerek kesmez' mesajına olay yanıt
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Emre İliksiz
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Arif Verimli'den "Müge Anlı sözünüzü bilerek kesmez" mesajına olay yanıt - Haberler Magazin
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