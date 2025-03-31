Arif V 216 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Arif V 216 filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Arif V 216 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Arif V 216 konusu, özeti ve Arif V 216 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Arif V 216 filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Arif V 216 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Arif V 216 filmini izleyecek olanların merak ettiği Arif V 216 konusu nedir, Arif V 216 oyuncuları kimler ve Arif V 216 özeti gibi konuları inceliyoruz.
ARİF V 216 FİLMİ KONUSU NEDİR?
G.O.R.A.dan Dünya'ya dönen Arif, sakin bir hayat sürmektedir. Robot 216, beklenmedik bir anda Dünya'ya gelir ve Arif'e insan gibi yaşamak, gülmek ve âşık olmak istediğini söyler. Mahalle sakinleri uzaylı istemedikleri bir anda Arif ve 216, bir kaza sonucu zaman makinesiyle 1969 yılına gider.ARİF V 216 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Cem Yılmaz - Arif Işık/Erşan Kuneri
Ozan Güven - 216/Barış Manço
Seda Bakan - 232/Doktor Alev/Pembe Şeker
Zafer Algöz - Besim Toker
Özkan Uğur - Garavel
Özge Özberk - Ceku
Kerem Alışık - Ömer
Ediz Hun - Kendisi
Farah Zeynep Abdullah - Ajda Pekkan
Mustafa Sandal - Mıstık
Mert Fırat - Sadri Alışık
Can Yılmaz - Eryetiş
Çağlar Çorumlu - Zeki Müren
Ahu Yağtu - Pervin Toker
Maria Anastasiyeva - Filiz Akın (ses. Jeyan Mahfi Tözüm)
Murat Arkın - Cüneyt Arkın
Şükrü Özyıldız - Ayhan Işık
Beyti Engin - Robot Dönerci
Mustafa Konak - Robot'un oyun arkadaşı
ARİF V 216 NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın beğenilen filmi 'Arif V 216'nın çekimleri genel olarak Çerkezköy'de yapılmıştır. Bunun dışında bazı sahneleri, Sirkeci, Büyükada, Yeniköy, Çerkezköy, Ümraniye ve Beykoz gibi ilçelerde çekilmiştir.