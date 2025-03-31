Arif V 216 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Arif V 216 filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Arif V 216 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Arif V 216 filmini izleyecek olanların merak ettiği Arif V 216 konusu nedir, Arif V 216 oyuncuları kimler ve Arif V 216 özeti gibi konuları inceliyoruz.

ARİF V 216 FİLMİ KONUSU NEDİR?

G.O.R.A.dan Dünya'ya dönen Arif, sakin bir hayat sürmektedir. Robot 216, beklenmedik bir anda Dünya'ya gelir ve Arif'e insan gibi yaşamak, gülmek ve âşık olmak istediğini söyler. Mahalle sakinleri uzaylı istemedikleri bir anda Arif ve 216, bir kaza sonucu zaman makinesiyle 1969 yılına gider.

Cem Yılmaz - Arif Işık/Erşan Kuneri

Ozan Güven - 216/Barış Manço

Seda Bakan - 232/Doktor Alev/Pembe Şeker

Zafer Algöz - Besim Toker

Özkan Uğur - Garavel

Özge Özberk - Ceku

Kerem Alışık - Ömer

Ediz Hun - Kendisi

Farah Zeynep Abdullah - Ajda Pekkan

Mustafa Sandal - Mıstık

Mert Fırat - Sadri Alışık

Can Yılmaz - Eryetiş

Çağlar Çorumlu - Zeki Müren

Ahu Yağtu - Pervin Toker

Maria Anastasiyeva - Filiz Akın (ses. Jeyan Mahfi Tözüm)

Murat Arkın - Cüneyt Arkın

Şükrü Özyıldız - Ayhan Işık

Beyti Engin - Robot Dönerci

Mustafa Konak - Robot'un oyun arkadaşı



ARİF V 216 NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın beğenilen filmi 'Arif V 216'nın çekimleri genel olarak Çerkezköy'de yapılmıştır. Bunun dışında bazı sahneleri, Sirkeci, Büyükada, Yeniköy, Çerkezköy, Ümraniye ve Beykoz gibi ilçelerde çekilmiştir.