Arif Susam 72 saat isim okudu

Usta sanatçı Arif Susam, sevilen şarkılarından oluşan "Best Of Arif Susam" albümünü Poll Production etiketiyle yayınladı. Ünlü şarkıcı önceki gün basın mensuplarıyla bir araya gelerek albümünü tanıttı. Susam, "Bugüne kadar yapmış olduğum albümlerin içindeki 10 popüler şarkıyı bir araya getirdik" dedi.

Susam ayrıca sanatçısından yapımcısına, radyocusundan basın mensubuna yaklaşık 2 bin kişinin ismini "Yıl Dönümü" şarkısından okuyarak yeni yılda dansa davet etti. Sanatçı, proje hakkında şunları söyledi: "Sanatçı dostlarımızı piste davet ettik. Polat Yağcı'nın fikriydi. Yaklaşık 2 bin kişi vardı. 'Bu iş olmaz' dedim. Sanatçılardan samimi olduğum, olmadığım var. Biraz tuhaf karşıladım. Polat 'Herkes kendini Tarabya'da ve restoranda hissetti. 'Ahmet Bey ve eşini dansa davet ediyorum' dediğiniz zaman bütün Türkiye'deki Ahmetler bunu üstüne alındı ve sizi böyle sevdi' dedi. 72 saat stüdyoda tek tek sanatçıların isimlerini okuduk."

Kaynak: Hürriyet