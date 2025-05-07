Arif Kocabıyık neden gözaltına alındı? İlave TV Arif Kocabıyık kimdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamayla birlikte Arif Kocabıyık'ın gözaltına alınması, kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Özellikle Instagram'da "ilavetv.07" kullanıcı adıyla bilinen Kocabıyık'ın, Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Peki Arif Kocabıyık tam olarak ne dedi? Arif Kocabıyık neden gözaltına alındı?

ARİF KOCABIYIK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, Arif Kocabıyık'ın sosyal medya platformu Instagram'da yaptığı bir röportaj sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi. Bu gelişmenin ardından, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı ve hakkında hukuki işlem başlatıldı.

ARİF KOCABIYIK KİMDİR?

1983 Antalya Elmalı doğumlu olan Arif Kocabıyık, meslek lisesi mezunudur. Geçmişte düğün fotoğrafçısı olarak çalışmıştır. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Kocabıyık, kurduğu Divan isimli yerel gazete ile yayın hayatına başladı. Başarılı olmamış bu projesinin ardının 2018 yılının Mart ayında eniştesi Turan Kural ile birlikte İlave Tv adlı Youtube kanalını açtı.

Yayın hayatına 2018 seçimleri ile başlayan kanal, 2019 Türkiye yerel seçimleri ile birlikte popülarite elde etmiştir. Kanalda Türkiye gündemi ve seçimler hakkında röportajlar yapılmaktadır. Arif Kocabıyık yayın sürecini anlatan "Cesaret Bulaşıcıdır" adlı bir kitap yazmıştır.