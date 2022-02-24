Arif Kocabıyık kimdir? Arif Kocabıyık nereli, kaç yaşında?

Arif Kocabıyık kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Antalyaspor sevdalısı Kocabıyık, videolarıyla sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip. Arif Kocabıyık nereli, kaç yaşında?

ARİF KOCABIYIK KİMDİR?

Kocabıyık, 37 yaşında ve Antalya'da yaşamını sürdürüyor. Antalya Ensitri Melske Lisesi'nde eğitim gördü. Kendisine, Youtube'da Halkın Muhabiri adını vermiştir.

Yayın hayatına 2018 seçimleri ile başlayan kanal, 2019 Türkiye yerel seçimleri ile birlikte popülarite elde etmiştir. Kanalda Türkiye gündemi ve seçimler hakkında röportajlar yapılmaktadır.

Kocabıyık, 1983 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğdu. Meslek lisesi çıkışlı olan Kocabıyık geçmişinde düğün fotoğrafcısı olarak çalıştı. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Kocabıyık, kurduğu Divan isimli yerel gazete ile yayın hayatına başladı. Başarılı olmamış bu projesinin ardının 2018 yılının Mart ayında eniştesi Turan Kural ile birlikte Youtube kanalı açtı.

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