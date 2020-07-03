Arıcılar, aşırı sıcaklara karşı uyarıldı
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Arıcılar, aşırı sıcaklara karşı uyarıldı

Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, bölgede mevsim normalleri üzerinde seyretmeye başlayan sıcaklardan arıların olumsuz etkilenmemesi için bazı tedbirlerin alınmasını istedi.

Arıcılar, aşırı sıcaklara karşı uyarıldı
03.07.2020 08:04 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:00

Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, bölgede mevsim normalleri üzerinde seyretmeye başlayan sıcaklardan arıların olumsuz etkilenmemesi için bazı tedbirlerin alınmasını istedi. Özellikle Aydın ve çevresinde son günlerde görülen aşırı sıcaklara maruz kalan arı kolonilerinin strese girebileceğini kaydeden Başkan Özdemir, "Arılar narin hayvanlar olduğu için aşırı sıcak ve aşırı soğuklarda felç olabilir. Bu nedenle içinde bulunduğumu aşırı sıcaklarda arı kovanları serin ve havadar yerlerde tutulması ve kovanlardaki havalandırma sisteminin de mutlaka aktif olması gerekir" dedi.

Meteorolojik verilere göre ülke genelinde etkili olmaya başlayan yaz sıcaklarının özellikle Ege ve Aydın'da çok daha yüksek hissedilmeye başlandığını kaydeden Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, bulundukları ortam ve kovanları uygun olmayan pek çok arı kolonisinin geçen yıllarda aşırı sıcak nedeniyle telef olduğunu hatırlattı. Meteorolojik verilere göre bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini kaydeden Aydın İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, "37 derecenin üzerindeki sıcaklıklar arılar için sıkıntıdır. Bölgemizde bu günlerde sıcaklık 50 dereceye yaklaşıyor. Arıları yaylada değil de ovada olan arıcılarımızın bu günlerde daha dikkatli ve tedbirli olmasında fayda var. Kovanlara sıcağı yansıtması için kireçlemek ve örtü tahtası yerine kullanılan malzemenin de izolasyon görevi gören malzemelerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bunun yanında kovanın havalandırma sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışır durumda olması çok önemli" diyerek sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bu günlerde tüm arıcıların daha dikkatli olmasını istedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Manşet

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