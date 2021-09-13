Arıcı, kovanlarını kontrole gittiği bölgede öldü - Haberler
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Arıcı, kovanlarını kontrole gittiği bölgede öldü

Demirören Haber Ajansı / Mithat Ünal - Haberler | Güncel
Arıcı, kovanlarını kontrole gittiği bölgede öldü

MERSİN'in Anamur ilçesinde arıcılık yapan Abdurrahman Cengiz (60), kovanlarını kontrol edip aracına yöneldiği sırada düştü.

MERSİN'in Anamur ilçesinde arıcılık yapan Abdurrahman Cengiz (60), kovanlarını kontrol edip aracına yöneldiği sırada düştü. Gelen sağlık ekipleri Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaklaşık 30 yıldır arıcılık yapan Abdurrahman Cengiz, sabah saatlerinde Bozyazı'ya 15 kilometre uzaklıktaki Kötekler Mahallesi'nde bulunan arı kovanlarını yanına gitti. İlaçlama yaptıktan sonra aracına yönelen Cengiz, bu sırada yer düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Cengiz'in ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.


- Anamurmersin
Arıcı, kovanlarını kontrole gittiği bölgede öldü

Arıcı, kovanlarını kontrole gittiği bölgede öldü

Arıcı, kovanlarını kontrole gittiği bölgede öldü

Demirören Haber Ajansı / Mithat Ünal - Son Dakika Haberleri
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