Ariana Grande'nin dikkatini çeken kuaförün telefonları susmuyor

İSTANBUL (İHA) – ABD'li sanatçı Ariana Grande'nin dikkatini çeken Kuaför Orkun Baykut'a tebrik telefonları yağıyor.

ABD'li söz yazarı, oyuncu Ariana Grande'nin dikkatini çeken Kuaför Orkun Baykut'a tebrik telefonları yağıyor.

Ünlü sanatçıdan gelen teklifin ardından yaşadıklarını anlatan Baykut, "Bir ara uykularım bile bölündü. Mesai saatleri dışında gelen telefonlar ve sosyal medyadan gelen mesajlarla bile randevu almak isteyenler oldu. Elbette ilgi görmek ve başarılı işler yapıyor olmanın neticelerini görmek mutluluk verici. Bir çok dünya starı Türkleri tercih etmeye başladı. 'Avrupa'da insan mı kalmadı?' diyenler de oldu. Elbette herkese saygım sonsuz. Türk insanı çalışkan ve zekidir. Dünya starları tarafından Gerek Moda dünyasından gerek Tasarım sanatçılarından tercih edilen arkadaşlarımız da oldu. Takdir etmek ve tebrik etmek gerek. Başarı verilen en güzel cevaptır diye düşünüyorum. Aslında daha önce de birkaç teklif almıştım lakin hiçbiri bu kadar yankı bulmamıştı. İşimi severek yapıyorum. Türk olmaktan gurur duyuyorum ve her zaman da gurur duyacağım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı