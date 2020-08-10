Arı sokunca bayılan TIR şoförü kaza yaptı
AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde arı sokması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR sürücüsü kaza yaptı.
10.08.2020 11:23 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:23
AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde arı sokması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR sürücüsü kaza yaptı. Yaralanan sürücü, arı sokmasına karşı alerjisi olduğunu ve baygınlık geçirdiğini söyledi.
- Afyonkarahisar
Kaza, Çay- Bolvadin Karayolu üzerinde Kurucaova köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çay'dan Bolvadin yönüne giden Volkan Ü.'nün (42) kullandığı 42 LM 805 plakalı TIR, arı sokan sürücünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Araçta maddi hasarın olduğu kaza sonrası hafif yaralanan sürücü Volkan Ü., Bolvadin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sürücünün arı sokmasına alerjisi olması nedeniyle baygınlık geçirdiğini söylediği öğrenildi.
- Afyonkarahisar
Kaynak: DHA