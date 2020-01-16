Arı Maya, sömestr tatilinde Piazza'da

16.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:38

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş Merkezi, 17 Ocak Cuma günü itibariyle öğrencilere sürprizler hazırladı.



Eğitim-öğretim yılının ara tatilinde çocukların eğlenceli ve öğretici etkinliklerle kaliteli zaman geçirmeleri için birbirinden renkli alternatifler sunan alışveriş merkezi, bu sömestr tatilinde Arı Maya'yı ağırlayacak.



4-12 yaş aralığındaki tüm çocukların ücretsiz katılabileceği Arı Maya etkinliği, 17-21 Ocak tarihleri arasında her gün 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde 3 seansta sergilenecek.



AVM'nin bu eğlenceli etkinliğine katılmak için velilerin Piazza Club Üyelik Formu doldurmaları yeterli olacak. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA