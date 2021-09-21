Arguvan'da deneme ekimi yapılan çerezlik kabağın hasadı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arguvan'da deneme ekimi yapılan çerezlik kabağın hasadı yapıldı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Sağlık
Arguvan'da deneme ekimi yapılan çerezlik kabağın hasadı yapıldı

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan Nadas Alanlarında Çerezlik Kabak Yetiştiriciliği Projesi kapsamında ekilen kabakların hasadı yapıldı.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan Nadas Alanlarında Çerezlik Kabak Yetiştiriciliği Projesi kapsamında ekilen kabakların hasadı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, projenin amacının Arguvan ilçesinde boş veya nadasa bırakılan arazilerde uygun tarımsal yöntemlerle ekilen çerezlik kabak ile bölge üreticisinin gelir kalemlerini genişletmek olduğunu söyledi.

İlçenin geniş ve susuz tarım arazilerine sahip olduğunu anlatan Macit, "İlçede tarlayı nadasa bırakma kültürü çok yaygın, arazi bir yıl ekiliyor, bir yıl boş bırakılıyor. Arazilerin boş kalmaması için Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün yüzde 100 desteğiyle çiftçilerimize tohumları dağıttık. Çok kurak geçmesine rağmen kabak eken çiftçilerimizin yüzü güldü. Çiftçilerimiz arazilerini nadasa bırakmaktansa, toprak besin elementleriyle toprağı zenginleştirerek her yıl düzenli ekiliş yapabilir. Çiftçinin bir yıl tahıl ektikten sonra akabinde kabak ekmesini teşvik ederek arazide her yıl düzenli gelir elde edilmesini sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Macit, gelecek yıl da projenin ilçede uygulanacağını belirterek ilçede 1000 dönüm alanda kabak çekirdeği ekilmesini planladıklarını bildirdi.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise ilçede ilk defa çerezlik kabak ekiminin yapıldığını ifade etti, emeği geçenlere teşekkür etti.

Projenin amacının ilçe çiftçisinin gelirlerini arttırmak olduğunu vurgulayan Kızıldaş, "Yağış olmamasına rağmen hasat beklediğimizden güzel. Çiftçilerimizin bu yıl edindiği tecrübeyle gelecek yıl belki daha başarılı olacağız. Yağış da normal olursa hasat bu yılkinden daha iyi olur. Alternatif ürünler her zaman çiftçimiz için önemli." diye konuştu.

Arguvan'da deneme ekimi yapılan çerezlik kabağın hasadı yapıldı

Arguvan'da deneme ekimi yapılan çerezlik kabağın hasadı yapıldı

Arguvan'da deneme ekimi yapılan çerezlik kabağın hasadı yapıldı

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç İrem Derici Gökhan Çıra Acun Ilıcalı
Spor Meral Akşener Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Arguvan'da deneme ekimi yapılan çerezlik kabağın hasadı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 11:07:55. #1.12#