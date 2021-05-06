Arefe günü resmi tatil mi? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı'na yaklaşırken vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil yapacaklarını ve arife gününün resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, Arefe günü resmi tatil mi? Ramazan Bayramı kaç gün tatil, ne zaman başlayacak? Binlerce çalışanı yakından ilgilendiren bayram tatili bu yıl mayıs ayına denk gelecek. Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte bayram başlayacak. Bu süreç aynı zamanda resmi tatil olacak.

Arefe günü resmi tatil mi? Ramazan Bayramı'na yaklaşırken vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil yapacaklarını ve arife gününün resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Bayram tatili için plan yapacak olan kişiler Ramazan Bayramı'nın ve bayram tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmayı sürdürüyor. Peki, bayram tatili kaç gün olacak, Ramazan Bayramı tatili hangi tarihte başlayacak?

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Arefe günü öğleden sonra da yine tatil olacak. Resmi tatil hakkını kullananlar ise izinli olacaklar. Özel sektörde bu durum geçerli olacak. Kamu kurumlarında görev yapanlar ise Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?

12 Mayıs 2021 Çarşamba: Yarım Gün

13 Mayıs 2021 Çarşamba: 1. Gün

14 Mayıs 2021 Çarşamba: 2. Gün

15 Mayıs 2021 Çarşamba: 3. Gün

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. 14 Mayıs 2021 Cuma günü ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek olan bayram toplamda üç gün sürecek.

Bayram tatili ise Pazar günü ile birleştiğinde toplamda 4,5 gün olacak. Arefe günü öğleden sonra da yine tatil olacak.

Pazar günü dışında bayram tatilinde çalışanlar mesai yapmış olacak. Resmi tatil hakkını kullananlar ise izinli olacaklar. Özel sektörde bu durum geçerli olacak.

Kamu kurumlarında görev yapanlar ise Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak. Onların tatil süresi ise 9 gün olacak.

Diyanet'in paylaştığı takvimde yer alan bilgilere göre Ramazan ayının 26. günü yani 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kadir Gecesi olacak.

Bu geceden 4 gün sonra da arefe idrak edilecek ve arefenin de tamamlanmasıyla birlikte Ramazan ayı sona erecek.