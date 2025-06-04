Arefe günü bankaların çalışma saatleri, 2025 Kurban Bayramı öncesi Arefe günü ile ilgili detaylı araştırmalar yapılıyor. Arefe günü aile hekimleri açık mı, doktorlar çalışıyor mu, konusu ne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Peki, Arefe günü otobüsler ücretsiz mi 2025?

AREFE GÜNÜ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ 2025?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) işletmesindeki köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını belirterek, sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet verecek. Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet verecek. Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

Arefe Günü Toplu Taşıma Ücretsiz Mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Arefe günü (5 Haziran Perşembe) toplu taşıma araçları ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek. Ancak bayram süresince vatandaşlar, belirli toplu ulaşım hatlarından ücretsiz yararlanabilecek.

6 Haziran Cuma saat 00.00'dan itibaren 9 Haziran Pazar gün sonuna kadar aşağıdaki ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak:

- Marmaray

- Başkentray

- İZBAN

- Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı

- Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı

- Belediyelere ait tüm toplu taşıma hizmetleri