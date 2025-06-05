Arefe günü orucu nasıl niyet edilir?

Arefe günü orucu nasıl niyet edilir?
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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, 5 Haziran 2025 Perşembe günü olan arefe günü ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Arefe günü orucu nasıl niyet edilir? sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Arefe günü orucu nasıl niyet edilir?

Arefe Günü orucu nasıl niyet edilir, gibi sorular5 Haziran 2025 Perşembe günü olan arefe günü ile ilgili araştırılan konula arasında öne çıktı. Peki, Arefe günü orucu nasıl niyet edilir?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

6 Haziran Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak. Resmi kurumlar ve bankalar 10 Haziran Salı günü tekrar açılmış olacak.

2025 Kurban Bayramı günleri şu şekilde:

• Kurban Bayramı Arefe - 5 Haziran

• Kurban Bayramı 1. Gün - 6 Haziran

• Kurban Bayramı 2.Gün - 7 Haziran

• Kurban Bayramı 3.Gün - 8 Haziran

• Kurban Bayramı 4. Gün - 9 Haziran

AREFE GÜNÜ ORUCU NASIL NİYET EDİLİR?

Diyanet'e göre, Zilhicce ayının ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe günüdür ve bugün de oruç tutulması tavsiye edilmiştir. O dönem hacda olanların sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri için oruç tutmamaları önerilir.

AREFE GÜNÜ ORUCU FAZİLETLERİ

Hz. Peygamber (s.a.s.) arefe günü orucu hakkında, "Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah'tan ümit ediyorum." buyurmuştur.

"Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, onun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc 246)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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